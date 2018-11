Trey Smith, el distante y desconocido hijo que Will Smith "recuperó"

Es el mayor y el que pocos conocen. Se llama Trey y no es ni rapero, ni cantante, ni demasiado famoso. No es hijo, tampoco, del matrimonio actual de su padre. Pero después de estar varios años distanciados y peleados, Will Smith y su hijo Trey vuelven a recomponer relaciones.

El joven de 26 años es hijo del primer matrimonio del actor de Hombres de negro y Soy Leyenda con Sheree Zampino, quien fue su esposa entre 1992 y 1995. Tras el divorcio, el hijo de la relación confesó que se sintió abandonado y olvidado por su padre, que formó una nueva familia con Jada Pinkett Smith. Con ella tuvo dos hijos más: Jaden (20) y Willow (18).

Varios años después, ambos se volvieron a reunir y limaron las asperezas familiares, al punto de que se fueron de vacaciones juntos a Abu Dhabi. Allí, entre otras cosas, vieron el Gran Premio de la Fórmula 1 de la ciudad, juntos.

"Estoy en Abu Dabi, en la Fórmula 1, traje a mi hijo Trey. Generalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que todos disfruten de un tiempo con su padre. Así que estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces él llega y me dice: '¿Sabés qué, papá? Me dí cuenta de que no sos simplemente mi padre'. Y hace una pausa y me dice. 'Estoy bastante seguro de que sos mi mejor amigo. Y entonces fue como 'sí, sí. Probablemente. Probablemente", explica un emocionado Smith en un video colgado en su cuenta de Instagram. Ambos, padre e hijo, publicaron el material, junto con una foto de ambos en la carrera de Fórmula 1.