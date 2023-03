"Tríada" y "Un fantasma anda suelto por casa": lo más visto en Netflix Uruguay en la semana del 27 de febrero al 5 de marzo

El thriller de ocho capítulos mexicano llamado Tríada –basado en una historia real de tres hermanos separados al nacer para colocarlos en diferentes familias– fue la serie más vista la semana pasada en Uruguay, a través de Netflix.

Así, desplazó al tercer puesto a la serie argentina División Palermo que la semana del 20 al 26 de febrero había estado en primer lugar. Según la página web Flix Patrol, el segundo puesto del podio esta semana fue para la norteamericana Outer Banks.

Por otro lado, las tres películas más vistas cambiaron completamente la semana pasada. Un fantasma anda suelto por casa –con un cast que incluye a David Harbour, Anthony Mackie y Jennifer Coolidge– fue el largometraje más reproducido en Uruguay a través de la plataforma de streaming.

El segundo lugar fue para el regreso en 2020 de Will Smith y Martin Lawrence como los policías de Bad Boys, en la tercera entrega de la serie. Finalmente, el podio lo cierra la película de terror británica Los extraños.

Las series más vistas en Uruguay

Tríada Outer Banks División Palermo La reina del sur Entrevías Hasta que la plata nos separe The Walking Dead Todas las veces que nos enamoramos Sexo/Vida Formula 1: Drive to Survive

Las películas más vistas en Uruguay

Un fantasma anda suelto por casa Bad Boys para siempre Los extraños The Condemned Esta noche duermes conmigo Venganza Mujercitas Esperando a los bárbaros Amor, Bodas y Otros Desastres Puente hasta Terabithia

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99, es decir $341,17 al mes), estándar (US$ 12,99, que equivale a $492,97) y premium (US$ 15,99, unos $606,82).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.