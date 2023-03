División Palermo: habrá segunda temporada del éxito argentino de Netflix

El director de División Palermo, Santiago Korovsky, anunció por medio de sus redes sociales, en una publicación compartida junto a Netflix Argentina, que la serie tendrá una segunda temporada.

"Dos semanas después de estrenar, y con varias horas de terapia en el medio, ya puedo confirmarles que División Palermo ¡tendrá segunda temporada!", publicó Korovsky.

La ficción se estrenó a mediados de febrero y que trata acerca de un proyecto que se forma en una comisaría de Palermo para llevar a cabo un grupo de servidores públicos bajo el nombre de Guardia Urbana que busca mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad.

División Palermo: ¿Quiénes la interpretan?

Los actores son Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Daniel Hendler, Charo López, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas y Valeria Lois.

La serie estrenada el 17 de febrero, en solo una semana llegó a ser lo más visto en Argentina en Netflix, se ubicó entre las series más reproducidas en Uruguay y tuvo gran repercusión en redes sociales.

Otras temáticas que trata de forma humorística la serie son la inclusión laboral, la discapacidad, una mirada social crítica de las fuerzas de seguridad en Argentina y la autoayuda.

En un video que del director que publicó la cuenta de Netflix Argentina se lo ve en una sesión de terapia: "La estoy pasando mal, no sé si sirvo para esto. Porque cada nota que hago me preguntan, '¿y la segunda temporada?'. Y no sé, además no depende de mí, no es que vienen y me dice 'listo, ya está'. Y aún así, no sé, acabamos de terminar. A mi mamá le gustó, la gente me dice 'estuvo buena'. Digo, te consulto a vos porque tenés experiencia. ¿Qué pensás?". Cuando se abre el plano se ve a la famosa muñeca del Juego del Calamar.

Dos semanas después de estrenar, y con varias horas de terapia en el medio, ya puedo confirmarles que División Palermo ¡tendrá segunda temporada! pic.twitter.com/LS3v4YZ6ie — CheNetflix ⭐⭐⭐ (@CheNetflix) March 3, 2023

"¡Gente hay luz verde para la segunda temporada de División Palermo!", confirma el director.

