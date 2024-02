Un exjugador de Nacional y su familia fueron amenazados de muerte en Colombia y pidió para no jugar

Independiente Medellín (DIM), dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, no ha tenido buenos resultados en los últimos partidos del Apertura colombiano.

En las últimas fechas empató con Santa Fe, perdió contra Boyacá Chicó y volvió a igualar contra Fortaleza.

En este encuentro el zaguero uruguayo José Aja, exfutbolista de Nacional, pidió para salir de la convocatoria debido a los insultos y amenazas de muerte que recibió en redes sociales.

Diego Battiste

José Aja con la camiseta de River Plate

Amenazas de muerte que no solo fueron contra él, sino también a su familia y el técnico Arias habló del tema en conferencia de prensa: “Lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso, nos podemos hacer el distraído. Me ha pasado que he pedido jugadores y me dicen que no quieren volver. ¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro”.

Posteriormente, precisó que no solo sucede con extranjeros, “está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano. Esto es un trabajo y no es fácil estar acá, hay millones que quieren estar acá. Me da tristeza los pocos, porque me imagino que no son los más. Yo veo la gente en la calle y la veo buena en este país y digo ‘ojalá nosotros allá (Uruguay) tuviéramos la energía que tienen ustedes’. Tan creyente que es este país”.

Aja disputó 33 partidos en Nacional entre 2013 y 2016. También jugó en Racing, Orlando City, Vancouver, Unión Española, Minessota United, Santiago Wanderers, River de Uruguay e Independiente Medellín.