Un panadero en un pueblo de Soriano creó la mejor cerveza artesanal del Uruguay

Damián García es panadero, pero también es emprendedor y cervecero, y en los últimos tres años se consagró también como el dueño de la mejor cervecería uruguaya, premio que ganó por tercer año consecutivo en el Concurso Nacional de Cervecerías, organizado por la Copa Uruguaya de Cervezas, Uy Beer.

Además de tener la mejor cervecería, Damián, con su marca Drabble, ganó el premio a la mejor cerveza del Uruguay, con Baltic Porter Tannat Barrel Aged, una cerveza negra intensa y de “guarda”, con alto contenido de alcohol que después de producirse, y antes de consumirse, se mantiene un año en una barrica de roble que antes contuvo vino tannat, explicó a Café & Negocios.

Damián comenzó a hacer cervezas como un hobby.

No le gustaba la cerveza

Vive en Mercedes pero trabaja en José Enrique Rodó, un pueblo ubicado en Soriano habitado por poco más de 2.000 personas. Si bien no tiene un bar en el que se puedan tomar sus cervezas, Drabble Craft Brewery, “la locomotora del litoral” como algunos la llaman, es una microcervecería familiar en la que Damián produce cervezas artesanales, una bebida que, según contó a Café & Negocios, nunca le gustó.

Todo arrancó como un hobby luego de un viaje a Estados Unidos en el que Damián probó una cerveza belga. "Me encantó y dije 'esto hay que hacerlo en Uruguay'", recordó. "Fue como la puerta a algo diferente, la cerveza belga me abrió a darme cuenta de que la cerveza no era eso a lo que estaba acostumbrado", agregó.

Cuando volvió a Uruguay comenzó a investigar ya aprender cómo se producía la cerveza, algo que comenzó a compartir con amigos y familiares, y que luego volvió negocio, cuando descubrió cómo hacer ese hobby una actividad rentable. Al inicio, dependiendo del tipo de cerveza que se tratara, hacia entre cinco y 10 litros, de "las cervezas más consumidas por la barra" eran las que se producían más. Los amigos y familiares fueron los primeros catadores de las cervezas que luego salieron al mercado.

La familia festejando el premio a la mejor cervecería del Uruguay.

Con el apoyo de su familia y un empleado, en Drabble Damián fabrica nueve tipos diferentes de cervezas: Blonde Ale, Saison, Honey, Session IPA, American IPA, Jamaica Dubbel, Scotish Export, Milk Stout, German Pils. Además de dos estilos de cervezas de “guarda”, una de ellas fue elegida como la mejor del país este año, y la otra es la Imperial Stout Tannat Barrel.

Como materia prima utiliza maltas especiales alemanas, belgas e inglesas, que "se usa para darle un perfil diferente". La malta base la compran de producción nacional, y los lúpulos son de Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia, detalló.

En honor al pueblo

Hasta ahora, Drabble es la única cervecería en el pueblo. "La gente de acá ha respondido bien", dijo. Si bien hay quienes aún no conocen mucho sobre la cerveza artesanal, cada vez la marca tiene más adeptos y las ventas han subido, comentó.

Actualmente Drabble es una fábrica por lo que las cervezas pueden conseguirse en tirada o en latas en bares de Montevideo, de la Costa de Oro, de Fray Bentos, de Dolores, de José Enrique Rodó y de Trinidad.

El emprendimiento se llama así porque ese era el nombre que tenía el pueblo antes de llamarse José Enrique Rodó. A fines del siglo XIX, lo que ahora se conoce como Rodó era una pequeña zona con ranchos, denominado Drovandi, por el apellido de la familia propietaria de los campos.

En 1901, cuando se inauguró la línea ferroviaria San José – Mercedes, y con ella la estación Drabble, se le cambió el nombre al poblado, en homenaje al empresario británico que invirtió en el medio de transporte. Años después, en 1924, cuando el lugar fue oficialmente declarado pueblo, se le dio el nombre del ensayista y crítico literario José Enrique Rodó.

La mejor cerveza artesanal del país.

Medallas

En la competencia nacional de cervezas, Drabble fue la cervecería con más medallas, por eso se galardonó como la mejor de todas. En total ganó cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

Las medallas de la última competencia.

Para Damián la clave del éxito está en la formación. Investigar y estudiar todos los días es fundamental, aseguró. Antes de entrar en el mundo de la cerveza no sabía nada acerca de la producción, por eso permanentemente se forma, hace pruebas y destilaciones y trabaja para mejorar sus cervezas.

"Empezamos a estudiar y no terminamos nunca. Probamos, analizamos, estamos todo el tiempo estudiando y mandando muestras para mejorar", indicó.

Probar e innovar es parte del trabajo, y divertirse también. “Me gusta mucho sentarme a mirar y probar el producto terminado y no encontrarle defectos y encontrarle todo eso que quiero. Es muy grande el abanico de cosas que se involucran en una cata, desde la impresión, la rotación de espuma, el cuerpo, el amargor, el dulzor, la sensación en boca. Nuestra mayor satisfacción es llegar al sabor que queremos, más que a la medalla", sostuvo.

Finalmente aseguró que si bien el negocio marcha bien, el disfrute siempre es parte de esto que nació como un hobby. "Si en algún momento me tengo que dedicar a hacer una cerveza que no me gusta, lo más probable es que no lo haga más", concluyó.