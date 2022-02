"Un todoterreno": así lo despidió la barra del MPP a Eduardo Bonomi

El senador y exministro del Interior Eduardo Bonomi falleció en la madrugada del sábado y fue velado este domingo en la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Montevideo. Dirigentes del principal sector del Frente Amplio (FA) y seguidores del mismo se reunieron en la sede de la calle Mercedes al mediodía. Sobre la hora 12.45 la esposa de Bonomi, Susana Pereyra, llegó al lugar, donde fue recibida en la puerta por Lucía Topolansky y José Mujica.

Camilo dos Santos

Compañeros del MPP lo destacaron como constructor del movimiento.

Dirigentes y militantes del Frente Amplio y del MPP se mostraron muy emocionados por la muerte de quién expresaron fue un constructor del MPP y "un todoterreno".

La mayoría destacó que el fallecimiento fue una "sorpresa", aunque, según explicó Graciela Villar a El Observador, este sábado el senador había expresado sentirse mal, "como fatigado", en un acto por el Sí al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración en el que participó.

Camilo dos Santos

Mujica no quiso dar declaraciones.

"A pesar de sentirse mal estuvo hasta el final de la actividad mal y leyó y explicó todos los artículos. Habló de su proceso como primer ministro de Trabajo en una fuerza progresista y de sus dos períodos como ministro del Interior. Demostró una vez más su incansable vocación por seguir luchando y transformando la sociedad", destacó Villar, y añadió que "esta es una pérdida para todo el movimiento popular, por su historia, su rol en los gobiernos progresistas y sobre todo por su humildad para trabajar".

Camilo dos Santos

Bonomi será sepultado en el Cementerio del Buceo.

Un todoterreno

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que fue a despedir a Bonomi como militante frenteamplista y no como jerarca de la intendencia. Sostuvo además, que Bonomi fue un gran compañero y ministro de Trabajo. "Con él como ministro de Trabajo volvieron los convenios colectivos", recordó.

Agregó que fue "un todoterreno y muy terco, pero un buen compañero que decía lo que pensaba" y que para las futuras generaciones dejó "el ejemplo del compromiso, de pelear hasta el último momento".

El senador del MPP Alejandro Pacha Sánchez agregó que Bonomi "siempre puso la vida al servicio de los más humildes". Indicó que lo recuerdan "levantando las banderas" porque militó hasta ayer, lo que les deja una enseñanza como movimiento, dijo. "Es una pérdida grande pero las banderas tienen que seguir arriba", resaltó.

Camilo dos Santos

Vecinos acompañaron la despedida del ministro desde los balcones.

Un baldazo de agua fría

Daniel Caggiani, también senador, coincidió con Sánchez y expresó que la noticia "fue un baldazo de agua fría".

"Para nosotros Eduardo Bonomi fue un referente histórico y político natural. De él queremos tomar eso de construir con los más humildes, trabajar en pos de un Uruguay más inclusivo", dijo y destacó que fue un referente como fundador del MPP y "un puntal del Frente Amplio".

"Queremos que se sepa valorar el primer ministerio de Bonomi, un Ministerio de Trabajo que revolucionó las relaciones laborales en el mundo y sobre todo en Uruguay, y sus gestiones en el Ministerio del Interior que algunos se dedicaron a atacar", añadió.

Por su parte, Juan Raúl Ferreira, quien se mostró muy emocionado, sostuvo que "no le calló la ficha" y que "no pudo creer" cuando se enteró de la noticia está mañana, ya que hablaba a diario con Bonomi.

"Me hizo su asesor en los temas de asuntos internacionales por lo cual nos veíamos mucho. Fue un hombre que podía tomar las ideas y transformarlas rápidamente en táctica y estrategia en un lenguaje muy sencillo. Me va a costar mucho hacerme a esta idea, amanecí con esta noticia y todavía no me ha caído la ficha", comentó.

Camilo dos Santos

Juan Raúl Ferreria recordó a Bonomi con gran emoción.

"Constancia, inteligencia y testarudez"

Ernesto Agazzi también recordó a Bonomi, quien fue su compañero en la militancia, en la política y durante los años de dictadura cuando integró el MLN. "El Bicho dedicó su vida a una causa y lo dio todo. Fue constructor del MPP. A sus compañeros de causa nos dejó muchas cosas: la constancia, el aplicar la inteligencia para solucionar situaciones difíciles y la testarudez".

Según dijo, Bonomi vivió "a su manera la vida colectiva", jugando en Wanderers, en la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, en las movilizaciones estudiantiles, la militancia del MLN, en la vida corporativa y en la cárcel. "En la cárcel fue uno de los compañeros que ayudó a resistir aquella máquina de destrucción de la personalidad que se había montado".

Para Agazzi, Bonomi como ministro del Interior actuó "muy bien, con mucho fundamento, en un tema muy importante que le costó la presión sanguínea, el colesterol, el funcionamiento de su corazón y la vida. Pero lo hizo con mucha felicidad. No era hombre de agarrar las maduras, si tenía que agarrar las verdes lo hacía".

El dirigente contó que una parte no tan conocida del exministro y senador es que fue "un gran escritor y un compañero que parecía que siempre estaba levantando pared". Para los militantes del MPP, "reconocerle eso, venir a despedirlo y seguir el ejemplo que dejó, es una obligación", remarcó.

Camilo dos Santos

El exministro y senador fue despedido con aplausos.

Con aplausos en toda la cuadra

Otros políticos que se hicieron presentes fueron Yamandú Orsi, intendente de Canelones; Oscar Andrade, senador; Daniel Garín, presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana; y Ricardo Erlich. Además de militantes y dirigentes que acompañaron, varios vecinos de la cuadra salieron a sus balcones al momento de finalizar la despedida.

Camilo dos Santos

Varios dirigentes, como Óscar Andrade, llegaron al MPP.

Mujica, quien se sentó solo y en silencio para despedir a Bonomi, se retiró de la sede después de un rato y se mantuvo en un auto frente al lugar hasta que el velatorio culminó. Ni el mandatario ni su esposa quisieron hablar con la prensa.

Camilo dos Santos

Topolansky y Mujica asistieron a la despedida.

La cuadra se llenó de aplausos cuando el cuerpo del senador fue retirado de la sede del MPP. Tras la despedida, fue llevado al Palacio Legislativo, ya que a partir de la hora 15.30 se hará una despedida en el Salón de los Pasos Perdidos. Tras esa actividad, se realizará el sepelio en el cementerio del Buceo a la hora 18.30.