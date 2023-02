Un uruguayo quiso meter un dron en la casa de Gran Hermano: "Me preparé meses para esto"

El influencer uruguayo Martín Lema es seguidor de Gran Hermano, pero no se limitó únicamente a mirar el programa y, a lo sumo, comentar sus impresiones en las redes sociales, sino que fue más lejos: quiso meter un dron en la casa del programa. Y de paso, promocionar su música.

Según publicaron medios argentinos, Lema intentó volar el aparato sobre la casa del programa el domingo en la tarde, mientras los participantes de Gran Hermano soportaban el calor de Buenos Aires en el jardín. En un momento, Walter "Alfa" Santiago divisó el aparato e intentó tumbarlo, pero no lo consiguió.

Al mismo tiempo que grababa las imágenes, el dron emitía una canción, aunque los participantes no alcanzaron a escucharla. La idea de Lema fue promocionar su último tema e impulsar así su carrera como cantante.

“Me preparé meses para esto. Empecé con un dron de juguete, que no se compara con un profesional por la cámara y el manejo. Después tomé clases, no fue fácil”, explicó Lema a Mitre Live.

En el programa, el uruguayo contó que además de practicar con el aparato intentó en varias ocasiones dar con la casa; falló dos veces y al tercer intento lo logró.

“Me costó un huevo encontrar la casa, no fue fácil y cuando lo metí no podía creerlo”, aseguró, y luego puso en duda la seguridad de la residencia de los participantes.

“Yo lo tiré, lo ingresé, estuve 10 minutos en la calle y no pasó ni un policía ni seguridad. Hice algo que fue divertido para publicitar mi canción pero tranquilamente puede ir cualquier loco y tira una bomba, no hay seguridad”, concluyó.