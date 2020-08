Un viejo conocido, Atlético de Madrid, vuelve a la carga por contratar a Cavani

Los caminos de Edinson Cavani y Atlético de Madrid parece que vuelven a cruzarse, tal como ocurriera en enero pasado cuando el delantero uruguayo estuvo a punto de firmar contrato con el club de la capital española.

En aquella ocasión, el técnico Diego "Cholo" Simeone hizo lo imposible para poder contar con el salteño y no lo logró por poco.

Como informó Referí este sábado, los medios portugueses ya dan por caída la transferencia del uruguayo a Benfica y ahora van por contar con otro uruguayo, Darwin Núñez quien estuvo cerca de buscar el ascenso con Almería a la Liga Española, pero fue eliminado en el repechaje por el ascenso por Girona de Cristhian Stuani, quien además le convritió un gol.

El diario AS de Madrid, informó este fin de semana que todo indica que Atlético de Madrid vuelve a la carga por el salteño para que pueda ser futbolista colchonero.

Las tratativas que llevó a cabo el hermano y representante de Cavani, Walter Guglielmone, con Benfica, finalmente no llegaron a buen puerto y todos recordaron lo que había sucedido con los colchoneros en enero pasado cuando también se daba todo por hecho y la firma no llegó.

Atlético de Madrid está esperando la salida del delantero Diego Costa y de Thomas Lemar y allí sí quedará habilitado económicamente para poder hacer un nuevo esfuerzo para ir por Cavani.

Más allá de que las relaciones entre el presidente del club, Enrique Cerezo, y el entorno del jugador no quedaron bien porque no se dio el pase en enero pasado, el periodista Enzo Olivera desde Europa, informó en el Polideportivo de canal 12 que ya existió un llamado del propio Simeone hacia Cavani.

"Ya he comentado la situación de Cavani. Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus agentes y sus familiares. No estamos para que nos atraquen, ni nos hagan ninguna cosa extraña", dijo a fines de enero pasado Cerezo en el diario AS.

Berta Gómez, la madre de Cavani, salió a contestarle en el mismo medio: "No entendimos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter (hermano y agente de Edinson) pidiera una prima de fichaje”, dijo.

“Este señor lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético, y es porque, primero, el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar”, agregó Berta.

Habrá que esperar los próximos días cómo continúa esto, debido a que hay otros clubes interesados en contar con el delantero salteño, mientras las jornadas pasan y el futbolista sigue sin poder firmar con ningún club, algo que no le viene bien a él y tampoco a la selección nacional, teniendo en cuenta que hace más de cinco meses que no hace fútbol, más allá de que entrenó en Salto con un preparador físico durante el parate por la pandemia por coronavirus.