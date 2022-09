Una actriz denunció a Gerardo Romano por maltrato durante una filmación

El actor argentino Gerardo Romano fue denunciado por una colega por maltrato y violencia durante la grabación de una escena para la telenovela Se dice amor, que se emitió entre 2005 y 2006 (en Uruguay se vio a través de Canal 4). A 17 años del estreno de la serie, la actriz Paula Di Chello contó que fue empujada y mordida en el labio por su colega, y el impacto que tuvo en su carrera el episodio.

Entrevistada en el programa Mamás felices, Di Chello contó que la situación "fue un desastre. Un horror. Y en ese momento no se podía hablar del tema". El suceso ocurrió en uno de los primeros episodios de la novela, que está disponible (incompleta) en YouTube. Di Chello interpretaba a la secretaria del personaje de Romano, un malvado médico que se dedicaba a envenenar a una anciana millonaria.

“Mi personaje tenía que impartir estas inyecciones para lastimarla. Y en una de las escenas, en un pasillo, sin que estuviera guionado, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde la boca y me hace sangrar”, relató sobre lo ocurrido en Se dice amor, que tenía como protagonistas a Juan Darthés y a Millie Stegman.

Di Chello lamentó nunca haber denunciado antes el hecho, y recordó que cuando se lo planteó a Romano durante la grabación de la serie, el actor "Me dijo que era una boluda. Yo dejé que siguiese la escena porque eso es lo que te indican como actor: hasta que el director no dice ‘corten’ no podés parar. Lo tendría que haber hecho”.

La escena salió al aire, y la actriz contó que durante el rodaje nadie intervino, lo que eventualmente la llevó a tomar la decisión de renunciar al programa, y hasta alejarse temporalmente de la actuación, al menos dentro de este tipo de producciones. "Él era un actor muy famoso y yo no; él tenía mucha experiencia y yo no. Había una cuestión de poder que era difícil de sortear, también. Sabía que si hacía algún tipo de problema o de denuncia, me iban a sacar. La decisión de irme la tomé yo, pero muchas veces las mujeres no queremos decirlo porque nos corren, nos cancelan. Es algo que sigue pasando”, lamentó Di Chello.

La actriz contó además que Romano la perseguía por los pasillos del estudio. “Me sacaba el celular, me decía cualquier cosa. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía ‘suegra’. Seguramente, él debe decir: ‘Ni me acuerdo’. Pero por suerte, está grabado”. Y agregó: “En esa época no se decía nada. Era: ‘Tenés trabajo, querida. Callate la boca’. No es como ahora. Las cosas cambiaron".