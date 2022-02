Thelma Fardín anunció que se anuló el juicio a Juan Darthés por abuso sexual en Brasil: "El mensaje es la impunidad"

La actriz Thelma Fardin informó este martes que la Justicia de Brasil volvió "a cero" el juicio contra Juan Darthés, a quien denunció por violación y abuso sexual en 2018, cuando estaba ingresando en su etapa final. Según se anunció, un tribunal superior de Brasil anuló el juicio porque considera que no hay jurisdicción, ya que el delito por el que se lo investiga ocurrió en Nicaragua, mientras la actriz que en ese momento era menor de edad trabajaba con Darthés en una gira de la telenovela Patito Feo.

"Se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción y que no se puede juzgar ahí", dijo la denunciante en un video que compartió en sus redes sociales. "Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos", dijo la actriz.

“Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”, sostuvo Fardín, quien agregó que "el mensaje hoy es la impunidad".

"Viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo en Brasil", señaló la víctima, y siguió: "El mensaje que se está dando es un escándalo, un mensaje de impunidad enorme porque en un juicio como el mío donde colaboraron tres países, operaciones internacionales, movimientos de mujeres y un sinfín de herramientas para intentar llegar a la justicia donde nos piden que vayamos".

De todas formas la actriz indicó que esta decisión no significa el fin la acción judicial contra el actor. "Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema donde ya tienen antecedentes de que son juzgables este tipo de delitos en la justicia federal y si no es posible la justicia federal iremos a la justicia local. No se termina acá, estoy cansada pero no vencida", definió.

Juan Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabu, nació en Brasil y luego de la denuncia de la actriz argentina regresó para evitar ser detenido ante un pedido de captura. Por ese motivo es que el juicio se desarrollaba en el país norteño, donde la fiscalía elevó como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

Durante su descargo, Fardin dijo que esta decisión busca evitar que se juzgue a Darthés.

“Sabíamos que nos ibamos a encontrar con piedras en el camino, pero esto es raro. Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que ocurra esto en un juicio que ya estaba en su etapa final”, se preguntó.

Y añadió: “Evidentemente no quieren que se juzgue, porque es tan contundente que lo único que quieren es evitar la Justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos y estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo, esta bestialidad: que todo lo hecho hasta acá no sirve para nada”.