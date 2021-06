Una escuela de experimentos

Por Federica Cash

Marcela Ferrando tiene 36 años y es Química de profesión. Tras varios años de trabajar en la Industria y laboratorios, en roles de control y aseguramiento de calidad, necesitaba encontrar su verdadera vocación. Una pasión que la motivara a ir a más.

Luego de un tiempo sin trabajar, comenzó a jugar con ciencia con niños cercanos, y así fue cómo se dio cuenta de que era feliz rodeándose de niños. Ese fue el principio para empezar a caminar por otro sendero, que la vinculaba con la ciencia desde un lugar mucho más lúdico y feliz. Como disfrutaba lo que hacía, sentía que lograba contagiar a los chicos la magia de su profesión.

Así fundó la Escuela de Experimentos, un lugar donde se vive la ciencia con alegría y entusiasmo. A su vez, tiene una formación en Coaching Gestalt, que la ayuda a empatizar con las emociones que aparecen en sus talleres, abriendo su corazón a las necesidades e inquietudes de los participantes. Además de los talleres semanales, realiza eventos especiales para días particulares, como el día de la madre, de los abuelos, Halloween, día del medio ambiente, entre otras fechas.

Para conocer sobre sus talleres y el vínculo de los niños con la ciencia, conversamos a continuación.

¿Cómo llegaste a hacer experimentos con los niños?

Luego de trabajar por años en la Industria, se me ocurrió la idea de los talleres para niños y niñas. A mi siempre me gustaron los niños y así fue como empecé a validar la idea de los talleres con mis ahijados y sobrinos, quienes disfrutaron al máximo la experiencia; inicié trabajando desde mi casa en Parque Batlle. Luego, me animé a extender la invitación a hijos de amigos y conocidos, y todos amaron la propuesta. Un tiempo después hice la invitación de forma más extensiva y en noviembre de 2019 me decidí a dar el salto y crear la Escuela de Experimentos. Ahora nos encontramos en Manuel Vicente Pagola 3242 esquina Berro y 26 de marzo, con tres espacios acondicionados, de física, de química y normas de seguridad.

¿Por qué crees que la ciencia es importante para la infancia?

Es importante apoyar a niños y niñas en estos temas para ampliar su espectro de posibilidades, evitar brechas de género y encontrar otra perspectiva de ver las cosas. La ciencia nos da un marco para observar, hacernos preguntas, experimentar y sacar nuestras conclusiones. En los talleres, cada participante toma el rol de científico a través de la experimentación y el descubrimiento, tomando los resultados de forma natural, profundizando solo cuando es necesario. Es importante sentir que la ciencia es fácil, es para todos y es divertida. El mundo científico lo descubren tomando el poder de la ciencia en sus propias manos.

Tanto los talleres como los juegos que se desarrollan en Escuela de Experimentos no tienen género; todos, niñas y niños, se asombran de lo que son capaces de lograr, de lo maravillosa (y casi mágica) que es la química y sus reacciones, lo mismo sucede con los experimentos de física, que por ahí son más aterrizados a energía, movimiento, electricidad, y tantas otras cosas.

¿Qué quiere decir STEAM y qué objetivos persigue?

La sigla STEAM quiere decir: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas; está en inglés.

Hacer actividades STEAM nos abre al mundo que conocemos desde otra mirada; nos invita a disfrutar de cada una de las actividades que realizamos, fijando conceptos y desarrollando el amor por la ciencia.

Cada uno de las letras de la sigla nos aporta conceptos diferentes:

CIENCIA: es una manera de pensar aplicando el método científico. Consiste en observar y experimentar, hacer hipótesis (predicciones), compartir lo que descubrimos, hacer preguntas y preguntarse cómo funcionan las cosas.

TECNOLOGÍA: aquí inventamos usando herramientas, identificando problemas y solucionándolos.

INGENIERÍA: consiste en resolver problemas de forma creativa, diseñando, creando y construyendo cosas.

ARTE: nos da la pata creativa para vincularnos con el ambiente que nos rodea, y nos ayuda y motiva a tener pensamiento lateral.

MATEMÁTICA: las matemáticas nos dan una base para medir y nos ayudan a encontrar patrones para estandarizar.

¿Qué les sucede a los niños cuando se vinculan con la ciencia?

Nuestra misión como equipo en Escuela de Experimentos es motivar a los más pequeños a disfrutar y vivir la ciencia en lo cotidiano. Los niños que vienen, generan vínculos de confianza y fortalecen su autoestima cuando ven que son capaces de crear y descubrir la ciencia por sí mismos. Observan de manera distinta los fenómenos de la naturaleza, lo que los incentiva a pensar y a cuestionarse sobre el mundo que los rodea.

Se escuchan conversaciones entre ellos, diciendo:

“Marce, afuera de acá no todo es posible, pero aquí en el laboratorio, todo es posible”. Emiliano (5 años)

“Yo quiero ser un científico divertido, – ¿Cómo Marce?, – Sí, como Marce”. Conversación compartida entre Rodri y su mamá.

“Yo sé de esto, mira qué talento tengo”. Isabella (5 años)

“Mi emoción favorita es el amor”. Isabel (6 años)

“Marce, ¿no tenes patas de rana o dientes de cocodrilo para hacer los experimentos?”. Piero (7 años)

