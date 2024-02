Una figura de Canal 4 se suma a Azul FM en el lugar de Pablo Londinsky

La temporada de pases continúa en la radio uruguaya. El periodista y conductor de Telenoche –el informativo central de Canal 4– Emilio Izaguirre se sumó este lunes a la conducción de 12 PM en Azul FM.

Este lunes Magdalena Correa comenzó el programa con una breve descripción del periodista que desde ese momento la acompañará en la conducción del programa periodístico para que la audiencia pudiera adivinar de quién se trataba.

"Sus inicios se dieron por el 2000 en FM Coronilla, incursionando en el mundo de las coberturas callejeras con el Vhf, el Walkie Talkie. Sus primeras armas en el periodismo en la capital las hizo en el periodismo deportivo, otro punto en común con Pablo Londinsky. ¿Dónde? En Las Voces del Fútbol y en Estadio Uno Radio. Dejó el periodismo deportivo y pasó a este equipo: al del periodismo general", comenzó.

"Sus primeros pasos los dio en Radio Sarandí para dar su gran salto a la pantalla grande. Desde el año 2011 lo vemos en Canal 4 con grandes coberturas a la altura de su estatura", bromeó.

Izaguirre, que comenzó en Telenoche como un cronista de calle, para luego pasar a cubrir cuestiones vinculadas a la actividad parlamentaria y la Torre Ejecutiva, pasó el año pasado a ser uno de los conductores del informativo junto a Viviana Ruggiero y Jaime Clara.

Ahora también estará en Azul FM cada mediodía.

"Estoy feliz. Muy contento, de verdad", expresó Izaguirre y agregó: "Es un placer estar acompañándolos hoy. Quiero agradecer mucho la oportunidad a todos los que hacen Azul FM y 12 Pm que me han recibido con un cariño destacable".

Además dedicó un momento para saludar a Pablo Londinsky, quien ocupaba el rol de la conducción hasta la semana pasada, cuando se despidió de la audiencia del programa. "Un fuerte abrazo a Pablo, que lo escuché despedirse y me emocione al igual que todos ustedes el día que se fue. Y agradecerle, porque me recibió fantástico cuando vine a ver el funcionamiento de 12 PM", comentó Izaguirre.

Correa también le dio la bienvenida a su nuevo compañero al aire y recordó que vuelven a encontrarse, más de diez años después, en un proyecto laboral. "Fuimos compañeros hace más de una década en Canal 4. Arrancamos juntos en 2011, con Nacho Romero también", comentó.

Londisnky se despidió el pasado martes del programa, donde trabajaba desde 2021 cuando la emisora cambió su programación.

"Me voy porque hay momentos donde hay que soltar, y no siempre hay que tener otra cosa. No es como Tarzán que suelta la liana cuando ya tiene la siguiente agarrada. Es probable que me tome un descanso de los medios de comunicación, es un paréntesis que solo Dios sabrá la duración que tiene", dijo a su salida, donde también se dirigió a su compañera: "Me apena no poder acompañarte en año electoral, capaz me doy una vuelta".

Sin embargo, afirmó que siente "tranquilidad, alivio con la decisión y una paz muy especial".