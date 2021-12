Regalos tecnológicos para Reyes por menos de US$ 100

En poco tiempo llegan los Reyes Magos, una nueva fecha muy esperada por los niños, familias y los comercios.

¿No sabes qué regalarle a tus familiares o amigos y querés encontrar un precio accesible? A continuación podrás encontrar regalos rentables dentro del mundo de la tecnología para todas las edades, donde no necesitarás gastar más de US$ 100.

Para los gamers

Si uno de tus hijos, sobrinos o ahijados sueña con tener su espacio gamer en tu hogar, esta es una lista esencial para que pueda comenzar a armar su rincón de juegos para PC o Playstation.

Esta es una oferta que no se puede desperdiciar. Por sólo US$ 37 está a la venta un combo: un teclado y mouse gamer Rip Color con luces que cambian de color. Tiene una garantía de tres meses y es compatible con Windows, Chrome OS, Linux, MacOS.

Digital Outlet

Teclado y mouse gamer

También es clave utilizar unos buenos auriculares que se puedan adaptar a tu set gamer. Hyperx lanzó un modelo a US$ 80, y son compatibles con PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Mac. Cuenta con un altavoz dinámico y son ideales para las largas jornadas de juego donde te comunicas constantemente con los demás jugadores.



Para los fanáticos de los relojes inteligentes, podes adquirir un reloj inteligente de la marca Joyroom. Cuenta con varias prestaciones: tiene bluetooth, mide calorías, tus pasos, tu presión, ritmo cardíaco, y hasta puede monitorear tu sueño. Su batería es de gran capacidad, ya que no se acaba hasta luego de 14 días o en el caso de que no se utilice, 30 días. Lo podés obtener por 77 US$.

Smartwacth



Muchos conductores utilizan soportes para colocar sus celulares y podes visualizar mapas y destinos mientras manejan su vehículo. Uno de ellos es el soporte de marca Moguu. Está disponible a tan solo seis US$, ideal para colocar fácilmente tu celular.

Soporte magnético Moguu



Para el cuidado personal, podes regalar una cortadora de pelo HTC lavable con soporte. Se usa de forma inalámbrica y es fácil de operar. Su tiempo de carga es de ocho horas y se puede usar por 50 minutos seguidos sin que se termine la batería. Lo podes conseguir a tan solo 1990 pesos.

Cortadora de pelo portátil

Los niños pequeños son fanáticos de la tecnología. Se han logrado adaptar a la nueva era tecnológica, hasta algunos manejan mejor las consolas y dispositivos que la gente mayor. Por eso, el regalo ideal para ellos es la tablet Intouch Q7000 de Android, que se destaca por su buen precio y rendimiento. La podes conseguir a tan solo 3900 pesos y viene con una case de silicona de regalo, práctica para que los chicos la usen con cuidado y no se rompan fácilmente. Cuenta con bluetooth, conexión a wifi y cámara en ambos lados.

Para los amantes de Playstation

Siempre hay buenas ofertas para los fanáticos de las consolas de videojuegos. Una de ellas es un Joystick inalámbrico de Playstation. Lo podes obtener por 69 US$. Además, cuenta con una garantía de tres meses y es compatible con la consola Playstation 4 (PS4).

Para los apasionados de los juegos de fútbol, la última edición del reconocido título FIFA, creado por Electronic Arts, ya está a la venta y lo podes conseguir a un precio razonable. La simulación virtual de este año cuesta 99 US$ y es compatible con la consola PS4.

Para quienes les gusta escuchar música, un buen regalo es el parlante portátil JBL modelo GO2. Es resistente al agua, cuenta con bluetooth y solo pesa 184 gramos, ideal para llevarlo a reuniones o en tu mochila sin complicaciones. Su tiempo de carga es de aproximadamente tres horas y la batería dura cinco horas. ¿Lo mejor? Solo cuesta 49 US$.



Debido a la pandemia se hicieron usuales las videollamadas por Zoom. Generalmente las personas utilizan sus computadoras para conectarse a las reuniones virtuales, pero si te encontrás en un apuro y no podes usar tu PC, este regalo es la solución. Por sólo 490 pesos podes conseguir un soporte de escritorio para celular, ideal para alguna videollamada rápida o para ver una serie sin la necesidad de prender tu computadora. Un regalo simple pero efectivo.