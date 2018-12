Este año cierra con cifras lamentables sobre la violencia a las mujeres. El más reciente informe sobre homicidios en el mundo realizado por la ONU señala que el femicidio está en niveles similares -incluso superiores en algunos países- respecto a seis años atrás.

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia mundial, así como un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para nuestras sociedades”, dijo António Guterres, Secretario General de la ONU.

Agregó que ese tipo de violencia no sólo perjudica a las víctimas, sino a las familias y a la sociedad, y que tiene una dimensión política importante relacionada con el poder y el control social.

Últimamente varios países han creado la categoría legal del feminicidio (leyes que establecen penas muy severas para los perpetradores del delito), además de políticas públicas y campañas a favor de la mujer. Avances muy valiosos, pero no suficientes.

Otra revelación del estudio de la ONU es que de las casi 87 mil mujeres reportadas como víctimas de homicidio doloso, 58% fueron asesinadas por su pareja, ex pareja o un familiar.

Cabe señalar que las cifras de la ONU no son exactas dado que muchos países no diferencian entre homicidios y femicidio, no incluyen los casos irresueltos, y sobre todo porque la violencia contra la mujer con frecuencia no es reportada, sobre todo en las naciones de Oriente.

Por región

El índice más elevado de mujeres que murieron en manos de su pareja o parientes se registra en países africanos (una tasa de 3,1 víctimas por cada 100 mil mujeres), seguidas por el continente americano (tasa de 1,6 víctimas), y luego Europa (0,7 víctimas).

En Sudáfrica, la tasa de homicidio de mujeres aumentó 117% y el índice de mujeres que sufrieron agresión sexual se elevó 53% en un año, según estadísticas oficiales.

En India, Irán, Pakistán y Bangladesh suelen darse los asesinatos por disputas sobre las dotes. Luego del matrimonio, la familia del marido acosa y tortura a la esposa como forma de extorsión para conseguir una dote mayor. Cuando no se obtiene lo deseado, la mujer es empujada al suicidio o es asesinada.

En África, Asia y las islas del Pacífico se dan acusaciones de brujería que, llevadas a un extremo, llevan a asesinatos. En Medio Oriente, los asesinatos a mujeres y niñas ocurren cuando ellas han, supuestamente, “deshonrado” a sus familias.

América Latina

El femicidio en la región cobra la vida de 12 mujeres por día, en promedio, de acuerdo a la Cepal.

De los 25 países con las tasas más altas, catorce son de América Latina, en especial Honduras, El Salvador, Jamaica, Guatemala y México. En gran parte de América Latina, el feminicidio aumentó. Por ejemplo, Brasil acusó un alza de 9% en 2017 y la situación no ha mejorado este año.

En México, el expresidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para erradicar “una cultura machista profundamente arraigada”, que da lugar a un promedio de siete casos de feminicidio diarios. Allí también es alto el número de desapariciones forzadas de mujeres.

En Bolivia, se aprobó la Ley contra el acaso y la violencia política hacia las mujeres en 2012, pero esta reforma está lejos de modificar los sistemas patriarcales de su cultura. En Paraguay, en el pasado marzo también se aprobó una ley que incluye al feminicidio, lo que lo convierte en el decimoctavo país de América Latina y el Caribe en tipificar el delito.

En cuanto a Uruguay, desde 2004 mantiene un promedio de entre 24 y 36 casos al año, sin lograrse bajar ese índice. La abogada Mariana Morelli, de la organización Mujer Ahora, declaró en diversas oportunidades que existen fallas en el sistema judicial uruguayo para prevenir y tratar adecuadamente este delito. Asimismo, destacó la falta de especialización en el tema en el Poder Judicial y en los jueces en el país.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por su pareja, expareja o un familiar, surge del informe

¿Por qué?

La pregunta más recurrente es: ¿por qué, si muchas sociedades han avanzado en términos de leyes, reconocimiento de derechos y fortalecimiento de las instituciones, el femicidio no ha disminuido?

“El cambio de rol de la mujer se aceleró muchísimo en Occidente en los últimos 50 años, con la definitiva aceptación de los derechos civiles de la mujer por parte de la comunidad internacional, pero muchos hombres no pueden tolerar que ellas no estén dispuestas a convertirse en compañeras sumisas. Ese tipo de hombre, cada vez menos pero todavía numeroso, está convencido de que tiene derecho a imponerse a la mujer con la que mantienen, o han tenido, una relación afectiva”, explicó a El Observador el abogado y psicólogo Jorge Rivera, docente de Derecho Penal en la Udelar y la Universidad Católica.

El profesor observa que generalmente el femicidio es el extremo de una escalada de violencia previa contra la mujer, y que uno de cada tres de estos casos es seguido por el suicidio del hombre.

La discriminación de género, la desigualdad y la impunidad actúan en una suerte de reforzamiento. El fenómeno se agrava cuando en muchas sociedades se ve como normal o natural la violencia en sus distintas formas.

En cuanto al abordaje, es frecuente que los gobiernos intenten contrarrestar el fenómeno aumentando las medidas punitivas, “a pesar de estar largamente probado que la cárcel no soluciona ningún problema social”, comentó Rivera, quien destaca la importancia de la educación como mecanismo de prevención.

“Spotlight”

La ONU y la Unión Europea acaban de lanzar la iniciativa Spotlight en Argentina, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, por considerar que “han demostrado el coraje político para intentar enfrentar el flagelo del feminicidio”, dijo Amina Mohammed, vicesecretaria general del organismo internacional.

Dicha iniciativa consiste en el aporte inicial de € 50 millones destinado a reforzar las políticas públicas y la educación para frenar la violencia contra las mujeres y niñas, la reparación de las familias de las víctimas y empoderar a los movimientos de mujeres en esos países.

El nombre “Spotlight” apunta a la necesidad de sacar a la luz pública el fenómeno del femicidio, generalmente negado u oculto, y convertirlo en el centro de esfuerzos conjuntos a favor de la igualdad de género.

Con el avance de los grupos feministas, estas cuestiones han adquirido mayor visibilidad. Entre los movimientos y campañas con más convocatoria, destacan: #MeToo, Ni una más,

HeForShe de la ONU Mujeres y No dejes a nadie atrás, también de la ONU.

La experiencia del movimiento #Cuéntalo

La experiencia de alrededor de 40 mil mujeres que narraron las violencias machistas que habían padecido gracias al movimiento #Cuéntalo, se ha convertido en un archivo interactivo con el fin de preservar esta “memoria colectiva del dolor de las mujeres” y de visibilizar la realidad.

El movimiento comenzó en España el pasado mes de abril, pero se ha extendido a otros países de Latinoamérica, como Argentina.

#Cuéntalo nació a raíz de una polémica sentencia española que condenó a un grupo de hombres conocidos como “la Manada” por abusos y no agresión sexual contra una joven de 18 años en las famosas fiestas de los Sanfermines de Pamplona, en 2016.

La iniciativa tenía como objetivo denunciar públicamente situaciones de acoso y agresiones sexuales, llegó a extenderse a través de la red social Twitter hasta a 60 países y a generar en solo 14 días unos 2,75 millones de interacciones.

Con 790 mil usuarios involucrados, sobre todo de España y Argentina, en #Cuéntalo se escribieron 160 mil tuits originales que denunciaban distintos tipos de violencia.

Ahora todo ese material está recopilado en www.proyectocuentalo.org para que este relato permita conocer la prevalencia y la verdadera naturaleza de unas agresiones que durante mucho tiempo se mantuvieron silenciadas.