Pareja encontró la "fórmula" para acertar la lotería y ganó US$ 26 millones

Se dice que la vida de cualquier persona puede cambiar en cuestión de segundos. Sea para bien, o para mal. Algo de esto ocurrió con la vida de Jerry y Marge Selbee, una pareja de jubilados que vive en Evart Michigan, Estados Unidos. Gracias a una fórmula matemática descubierta en 2003, Jerry y Marge ganaron US$ 26 millones en una lotería. Su historia es tan curiosa que en el transcurso de los próximos meses será llevada al cine.

Según el portal Daily Mail, “cuando Jerry encontró la fórmula matemática para ganar, la pareja decidió vender el negocio que habían tenido durante 17 años”.

Jerry estudió matemáticas en la Universidad Wester Michigan y en cuanto vio el anuncio de un tipo de lotería llamado Winfall, supo que podría ganarla.

Se dio cuenta que cuando no hubo ganador para el premio mayor de US$ 5 millones, el dinero fue repartido entre quienes acertaron en cinco, cuatro y tres números.

Entonces compró miles de boletos que le permitirían tener suficientes opciones de lograr los cinco, cuatro y tres aciertos. Pensó que si gastaba US$ 1.100 en boletos, podría tener uno con cuatro de los números ganadores, lo que le dejaría unos U$S 1.000.

En tanto, si tenía 18 o 19 boletos con tres aciertos, entonces obtendría US$ 50 por cada uno, y obtendría ganancias totales de US$ 1.900.

En su primer intento, Jerry compró US$ 3.600 en boletos de Winfall y consiguió U$S 6.300. En la siguiente ocasión fue más ambicioso: adquirió U$S 8.000 y ganó casi el doble.

“En realidad es aritmética básica. Te da la satisfacción de ser exitoso en algo que vale la pena no sólo para nosotros sino para nuestros amigos y familia”, explicó Selbee, en una entrevista con la cadena CBS News.

Jerry compartió con su esposa Marge la fiebre por la lotería y ambos comenzaron a jugar cientos de dólares, pero el asunto no quedó ahí.

La pareja invitó a familiares y amigos a unirse a una corporación creada por Jerry, llamada G.S. Investment Strategies, y comprar acciones de US$ 500 cada una. De esa manera podían invertir más dinero en la lotería y al final repartir ganancias. Actualmente su grupo está conformado por unas 25 personas.

En Michigan, el juego cerró por falta de ventas y entonces decidieron jugar la lotería en Massachusetts.

La pareja pone US$ 600.000 en cada juego, siete veces al año y pasan hasta diez horas clasificando los boletos a mano, durante diez días consecutivos. En su casa conservan los boletos perdedores, unos 18 millones, que guardan en 65 cajas de plástico.

Su historia llamó la atención por primera vez cuando el Boston Globe fue informado de que los boletos de Cash Winfall estaban siendo vendidos en gran cantidad. El periódico publicó que los Selbees y un grupo de estudiantes de matemáticas del MIT habían empezado a dominar el juego.

La corporación de los Selbee ganó US$ 26 millones, aunque sus beneficios, ya libres de impuestos fueron por US$ 8 millones.

Fuente: El Cronista - RIPE