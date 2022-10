Una receta para hacer ñoquis de papa gratinados con salsa caprese para este 29

Por Federico González Talvi, especial para El Observador

El pasado 25 de octubre, fue el Día Mundial de la Pasta y por ese motivo, esta semana no podía no compartirles otra receta que no fuera de pasta.

Como si fuera poco, este 29 cae sábado, día de descanso para muchos. Los invito a que dediquen un rato de ese tiempo libre para hacer y probar esta receta. ¡Les aseguro que me lo van agradecer! Es ideal para compartirla con familia o amigos.

Les comparto a continuación esta receta espectacular de ñoquis y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlos.

Para los ñoquis:

Papas 1 kilo

Huevo Jumbo 1 unidad

Harina 300 gramos

Sal, pimienta y nuez moscada en cantidad necesaria

Para la salsa:

Crema de leche 500 centímetros cúbicos

Tomates cherry 350 gramos

Albahaca fresca 25 gramos

Queso parmesano rallado 1 taza

Sal y pimienta en cantidad necesaria

Procedimiento:

Para los ñoquis lo primero que vamos a realizar es un puré de papa. Precisamos que el puré sea lo más seco posible, entonces vamos a hervir las papas enteras con cáscara, previamente lavadas, hasta que estén bien tiernas.

Con mucho cuidado las vamos a pelar y vamos a colocar las papas sin piel en un bol, para pasar a realizar el puré. Nos tiene que quedar un puré bien liso sin grumos. Dejar enfriar.

Una vez que nuestro puré esta frío, vamos a colocarle los condimentos, el huevo y la harina. La cantidad de harina puede variar, cuanto menos le agreguemos mejor. Simplemente la cantidad justa para que podamos manipular la masa y darle forma. Si le agregan mucha harina les van a quedar unos ñoquis muy pesados.

Formar cilindros sobre la mesada y cortar en pequeños trozos que pasaremos por el formador de ñoquis o tenedor.

Hervir en abundante agua con sal hasta que suban.

Para la salsa, hervir la crema de leche junto con los tomates cherry previamente lavados y cortados al medio y la mitad del queso rallado. Mantenerla a fuego medio revolviendo constantemente hasta que el queso se haya disuelto por completo y nuestra salsa haya espesado. Condimentar bien. Agregar la albahaca picada finita al final, para evitar que se nos marchite.

Una vez que ya tienen los ñoquis cocidos, los vamos a colocar en una fuente apta para horno o platos individuales también aptos para horno. Colocamos una porción de los ñoquis cocidos, cubrimos con salsa caprese y por último con el resto del queso rallado. Llevamos a un horno precalentado a 200°C hasta que el queso se haya fundido por completo y dorado.

*Pueden cambiar los ñoquis de papa por ñoquis de boniato o calabaza y ¡queda buenísimo!

*La receta original de la salsa es de Ximena Torres de su libro “recetas para contar” la cual yo adapté un poco a mi gusto personal.