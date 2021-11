Una semana de fuerte recuperación de los valores en el mercado de granos

Pasó una semana de fuerte recuperación en el mercado de los granos, luego de que el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sorprendiera recortando el rendimiento previsto en soja, cuando los privados esperaban que lo corrigiera hacia arriba.

El momento sigue siendo particularmente atrayente para los cultivos de invierno. La colza, el trigo y la cebada mantienen precios muy interesantes, a lo que esta semana se sumó el aporte de la reducción del riesgo de una caída en el precio de la soja que se había instalado en el mercado hasta este martes, en virtud de las altas cosechas que se esperaban en Estados Unidos y que se siguen esperando en Brasil.

Mientras, la expectativa está puesta en el volumen de compras de China, que si bien es importante no sostiene los volúmenes del año pasado. La presión de la cosecha de Estados Unidos sigue, pero con un piso de precios que parece más interesante a partir de que el USDA proyectó la reducción de la cosecha estadounidense de soja, de 121,06 a 120,43 millones de toneladas, sorprendiendo a los privados, que esperaban más de 122 millones.

Eso posterga la recuperación significativa de los stocks de soja que en Estados Unidos seguirán bajos.

Pero aún así la soja se mantiene lejos de los US$ 500 por tonelada que supo tener. Las referencias locales se ubican sobre los US$ 438, luego de haber quedado por debajo de los US$ 430 en el comienzo de la semana.

Increíblemente la colza, la oleaginosa de invierno, le saca US$ 300 de sobreprecio a la oleaginosa de verano con una cotización ofrecida al cierre de esta semana a los productores uruguayos de US$ 740 por tonelada, en plena cosecha, actividad en la que no colma las expectativas de rendimiento, pero que igual probablemente será una productividad inédita, que lleva a pensar que el año próximo puede haber un crecimiento fuerte en el área de este cultivo, otra más, para otro récord.

EO

También hay una firmeza marcada en trigo y por lo tanto en cebada con nuevos máximos desde 2012 esta semana, con una demanda internacional muy firme, stocks mundiales bajos y en descenso y en vísperas de la cosecha que la semana próxima ya estará empezando en el norte de Uruguay.

En el caso del maíz la firmeza deviene del salto en la producción de Estados Unidos, con un comienzo de cultivo irregular en Uruguay, ya que en el oeste del territorio nacional es donde está faltando agua.

Las lluvias que en el oeste llegarían este domingo y el martes próximo serán fundamentales para mejorar el desarrollo del cultivo y dar un buen arranque a la soja que se ha sembrado intensamente durante esta semana.

En síntesis, pasó una semana que fue muy positiva para el mercado agrícola y que ojalá se consolide productivamente con lluvias durante la semana próxima, ya que la amenaza de La Niña, advierten los servicios meteorológicos, sigue con plena vigencia.

Juan Samuelle

Cosecha de colza.