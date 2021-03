Vacunadores recomiendan no tomar sol ni hacer ejercicio después de inocularse contra el covid-19

Los vacunadores dan una serie de recomendaciones a quienes son inmunizados contra el covid-19 que se deben cumplir al menos hasta uno o dos días después de la inyección.

Las sugerencias médicas no responden específicamente a las vacunas de Sinovac contra el coronavirus (Coronavac), ni están sujetas a alguna falta de evidencia sobre las dosis, sino que son "similares a las que se recomienda después de aplicar cualquier vacuna", según explicó Jacqueline Zorrilla, jefa del vacunatorio de la mutualista Casmu. "Cuando se inyectan otras vacunas, en la niñez, también se hacen estas recomendaciones", agregó.

Lo principal es no "agregarle más estrés" al cuerpo luego de la inoculación, por eso, las recomendaciones principales son no tomar sol ni exponerse a temperaturas frías o calientes intensas durante las siguientes 24 horas luego de la vacunación.

A su vez, los vacunadores sugieren no hacer ejercicio físico intenso, debido a que "el cuerpo empieza a generar anticuerpos, está haciendo ese esfuerzo, no hay que someterlo a más", dijo la doctora de Casmu.

Zorrilla explicó que si en las horas posteriores a la vacunación contra el covid-19, la persona presenta síntomas como dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección, cansancio, o dolor muscular, "se puede tomar paracetamol", y remarcó que esos efectos "en 48 horas desaparecen totalmente".

La presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (Chlaep), Catalina Pírez, dijo a El Observador que estas recomendaciones no están incluidas en la capacitación que la Comisión le brindó a los vacunadores, pero consideró que "las deben dar como de sentido común". Aunque sí está dentro de los efectos adversos la fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio o el dolor muscular.. "Está bien que se le diga a la persona que no vaya a la playa o a hacer ejercicio" dijo, y coincidió con que las sugerencias no están sujetas a la vacuna de Sinovac particularmente.

En Médica Uruguaya, los vacunados reciben una serie de recomendaciones en un mensaje de Whatsapp después de inocularse. El texto sugiere solicitar asistencia en caso de que la persona tenga dolor en la zona de la inyección, dolor de cabeza, fatiga o escalofríos que le impidan continuar con las actividades, enrojecimiento o hinchazón mayor a 5 centímetros, fiebre mayor a 38.5°, vomitar más de dos veces en un día, deposiciones de diarrea entre cuatro y cinco veces al día, dolor o mayor intensidad en dolores musculares o en las articulaciones.

A su vez, para reducir las molestias en el brazo o el malestar a causa de fiebre, recomiendan aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área de la inyección, ejercitar el brazo, beber mucha agua y usar ropa liviana.

Después de vacunarse, las personas deben esperar 15 minutos en las salas de esperas dispuestas en cada centro y en caso de tener algún antecedente de reacción alérgica, la espera será de 30 minutos post vacunación.

¿Las mujeres embarazadas o lactantes se pueden vacunar?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte que no hay suficiente evidencia para que las mujeres embarazadas se vacunen, por lo tanto, la vacunación no está recomendada para ese grupo, "excepto si existe un riesgo muy alto de exposición al virus y/o de complicaciones de la enfermedad (por ejemplo, trabajadoras de la salud, obesidad, diabetes preexistente, etc)", señaló la guía del MSP.

A su vez, para quienes estén planificando un embarazo se sugiere dejar un intervalo entre dos y cuatro semanas entre la vacunación y la procreación, hasta que haya mayor evidencia científica.

Las mujeres que están en período de lactancia que forman parte de los grupos con alta exposición al covid-19, como las trabajadoras de la salud, o que tengan comorbilidades graves se pueden inocular, y el MSP recomienda no suspender la lactancia después de la vacunación.