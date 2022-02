VAR en Uruguay: qué falta para su estreno y cómo avanzan los demás países de Sudamérica

Los errores arbitrales en el partido del lunes en el Gran Parque Central entre Nacional y Liverpool, por la tercera fecha del Torneo Apertura, que generaron los reclamos de los dirigentes albos, vuelven a poner en la mesa las polémicas y los cuestionamientos, que el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) intenta minimizar con la implementación del VAR para todos los partidos del Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional.

El ejecutivo que preside Ignacio Alonso cerró la temporada 2021 con el objetivo de iniciar 2022 con video arbitraje en todos los encuentros.

Sin embargo, la puesta en marcha de la tecnología se demoró más de lo previsto debido a que aún no llegaron las licencias que FIFA debe enviar a nueve árbitros uruguayos que hicieron el curso VAR en Asunción en marzo de 2021 y ahora ante el pedido de la gremial de árbitros (Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) de no dirigir más de tres partidos por fecha con videoarbitraje hasta que no se realice el curso de asistente de VAR que dictará la AUF entre fines de marzo y abril para todos los jueces internacionales y de Primera que no tienen esa habilitación.

Actualmente, la AUF no tiene árbitros para cubrir las necesidades de dos árbitros (un VAR y un AVAR) de los ocho partidos por fecha.

Además, este escenario generó un problema aún más importante: seis clubes plantearon su negativa a jugar tres partidos con VAR y no están dispuestos a que se utilice la tecnología hasta que se pueda poner en práctica en los ocho partidos de cada fecha.

Leonardo Carreño

Uruguay se encamina a ser el cuarto o quinto país de Conmebol con VAR en su competencia interna

En este contexto, lo único seguro es que el clásico del domingo entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo tendrá VAR.

Será el segundo partido de la temporda. El primero fue la final de la Supercopa entre Plaza y Peñarol.

Luego, la aplicación del VAR quedará en suspenso porque la AUF no está dispuesto a continuar, como en 2021, con algunos partidos con VAR y otros sin esta tecnología porque un grupo de clubes no lo quiere si no está en todos los partidos.

En diciembre, Peñarol manifestó que quería VAR en todos los encuentros para 2022, sino no permitiría que se utilizara en sus partidos. Sin embargo, para el clásico lo solicitó por escrito a la AUF, junto a Nacional.

Los cuatro pasos que dio la AUF con el VAR

En junio de 2019 la AUF puso en marcha el plan para la llegada del VAR a Uruguay con el proyecto que lideró Darío Ubriaco.

Así lo proyectaron y así avanzó:

1) VAR en las finales del Uruguayo 2019 (lo utilizaron en los dos clásicos decisivos que se jugaron en diciembre);

2) VAR en las instancia finales del Uruguayo 2020 (lo utilizaron en ocho partidos, en el cierre de la temporada);

3) VAR en cuatro partidos por fecha en el Uruguayo 2021. Al comienzo del Apertura nueve equipos aceptaron que en sus encuentros se utilizara la tecnología y siete se negaron. En el Clausura, fueron 10, porque Wanderers también aceptó jugar con VAR. Al final de ese año, incluidas las dos finales, hubo 65 partidos con VAR.

Está pendiente el punto cuatro, proyectado para 2022:

4) VAR en todos los partidos a partir de la temporada 2022. La temporada del fútbol uruguayo tiene 296 partidos. No podrán cumplir el objetivo este año.

¿En qué situación está el resto de los países de Sudamérica?

Brasil está adelantado al resto de los países del continente. No solo es la potencia futbolística y económica, también lidera en organización.

En un segundo escalón aparece Paraguay, con la sede de Conmebol y el gobierno del fútbol continental instalado en Asunción, que tiene un motor fuera de borda que le permite avanzar a otra velocidad que el resto de los países. El tercero en el podio es Chile, que desde hace años está a la vanguardia en el continente en el arbitraje con infraestructura, tecnología y centro de entrenamiento exclusivo para los árbitros.

En ese contexto, Brasil fue el primero que implementó el VAR su torneo de Priemera, en 2019. Luego, Chile y Paraguay en 2020. El resto de los países aún no.

Argentina, que es el que está más cerca y que tiene el apoyo de FIFA en este proyecto, anunció la inauguración del VAR en todos los partidos para abril, en la octava fecha de su torneo de Primera.

Colombia, como la AUF, tiene algunos partidos por fecha o en definiciones, pero aún no consiguió jugar con VAR en todos los partidos.

Ecuador lo utilizó en encuentros puntuales.

Bolivia, Perú y Venezuela aún no tuvieron experiencias con videoarbitraje en su campeonato de Primera División, pero comienzan a trabajar para instalarlos en sus ligas.

Así fue el recorrido del VAR y su llegada a Conmebol

La primera prueba del VAR ocurrió en el Mundial de Clubes de 2016.

La Conmebol fue una de las primeras confederaciones que lo incluyó en sus competencias. Lo estrenó en las semifinales de la Libertadores 2017.

FIFA lo oficializó en su Mundial de Rusia 2018.

El primer país en implementarlo fue Brasil. Desde 2019, cuando jugaron los 380 partidos de la temporada con videoarbitraje, todos los partidos de Primera división tiene la tecnología al servicio de los árbitros.

Chile lo estreno el 4 de agosto 2019, en Colo Colo-Curicó Unido. Lo tiene en forma permanente desde 2020. En su primer año, de los 225 partidos de la temporada lo utilizaron en 223. En dos, por fallas técnicas, no lo pudieron utilizar.



Paraguay fue el tercero que lo utilizó en su torneo local. Lo estrenó el 4 de diciembre de 2019. Lo tiene de forma permanente desde 2020.

Leonardo Carreño

El Colegio de Árbitros tiene su cabina para que sus jueces puedan entrenar

Uruguay fue el cuarto en ponerlo en práctica en su campeonato local, en las finales del Campeonato Uruguayo 2019, los días 11 y 15 de diciembre.

Luego, en quinto lugar, el VAR lo estrenó Argentina. En agosto de 2019 anunció su implementación, pero el primer partido con VAR en el fútbo argentino ocurrió hasta 2020.