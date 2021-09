Vecino bancó el medio, Nández dejó el alma y Piquerez entró bárbaro: el uno por uno de Uruguay

Con muy buenos momentos futbolísticos en el primer tiempo, pero con una respuesta física que fue en declive en el complemento, Uruguay rescató un punto en su visita a Perú en la novena fecha de las Eliminatorias para Catar 2022.

El equipo de Óscar Tabárez tuvo en Matías Vecino al mejor jugador de su equipo. El volante de Inter lideró la red de contención que Uruguay le tejió a Perú en el mediocampo y pasó al frente con valentía y astucia para generarle al rival problemas en defensa.

Rodrigo Bentancur lo complementó en forma notable hasta que salió lesionado. El volante de Juventus desarticuló un arma clave de Perú, la subida del lateral Luis Advíncula, y en cada intervención en campo contrario aportó su excelsa calidad de pase.

También tuvo un buen partido Matías Viña, quien sentido le cedió su lugar a Joaquín Piquerez que fue el que más trabajo tuvo de los hombres de refresco y respondió como si tuviera varios partidos encima con la selección cuando estaba debutando.

Además, Nahitan Nández fue, una vez más, un símbolo de entrega del equipo que quedó en el debe en la faz ofensiva donde Giorgian De Arrascaeta y Brian Rodríguez sintonizaron bien. Este último completó los 90 minutos y dejó buenas sensaciones tras haber perdido protagonismo en los últimos ocho partidos de la selección.

Fernando Muslera 5: Curiosamente para lo que el trámite del partido tuvo poco trabajo. ¿Por qué? Porque de los 10 tiros que intentó Perú solo dos fueron al arco. Además, no cortó centros. En el gol fue descolocado por un desvío en Josema Giménez y no llegó a salvar el tanto con su reacción. En el otro intento, de Yoshimar Yotún, salvó sin problemas.

Daniel Apuy / Pool / AFP

El gol que Muslera no pudo evitar

Nahitan Nández 6: Enorme despliegue físico durante los 90 minutos. Por lejos, el que mejor respondió físicamente. Le generaron algún problema por su sector y perdió una pelota en el mediocampo a los 83' que le pudo a costar a Uruguay el partido. Empezó de lateral y terminó de volante interior los últimos 8 minutos más los 6 de adición. Fue el que sostuvo la agresividad para recuperar hasta el final y tuvo aire para mandarse una gran corrida y diagonal al final que terminó con remate de puntín y que le pudo dar a Uruguay el triunfo.

Daniel Apuy / Pool / AFP

Nández contra Miguel Araújo

José María Giménez 5: No dio sensación de completa seguridad. En el gol tuvo el infortunio de desviar la pelota. Perdió y ganó con Paolo Guerrero. Pero al final lo suplió todo con personalidad. Dio la sensación de que físicamente terminó muy disminuido: en un centro despejó defectuosamente al córner estando solo. Así y todo resolvió con carpeta una última jugada para despejar peligro.

Sebastián Castañeda / Pool / AFP

El duelo: Josema Giménez y Paolo Guerrero

Diego Godín 5: Perdió de arriba en la jugada del gol. Bien en la salida con pelota al pie, desparejo en los pases de media distancia, amonestado por una dura entrada de atrás a Guerrero y lento en una acción donde André Carrillo estuvo al borde del nocáut a los 84'.

Sebastián Castañeda / Pool / AFP

Diego Godín por los aires con Luis Advíncula

Matías Viña 6: Le tocó bailar con las más fea: Carrillo. Pero se revolvió con acierto, concediendo algún tiro de esquina. Pasó al ataque con potencia. A los 21' debió rematar al arco en una gran invasión por izquierda en la que intentó asistir. Salió sentido a los 71'.

EFE/ Sebastián Castañeda /Pool

Matías Viña y André Carrillo

Federico Valverde 5: Aplicado pero no desnivelante. Correcto pero sin brillo. Preciso (87,5% en 32 pases) pero no inquietante. Cumplió su rol de contención con aplomo (tuvo un retroceso notable en el primer tiempo para cubrir a Viña) y se asoció cada vez que tuvo para manejar la pelota pero no generó en ataque. Su trabajo no brilla, pero se pone el overol para trabajar por el equipo y eso también vale.

AFP/ Sebastián Castañeda /Pool

Federico Valverde supera a Yotún

Matías Vecino 8: El mejor de Uruguay y el mejor de la cancha en el primer tiempo. Dominó la zona media, sacó la pelota prolijamente del fondo, ganó defensivamente de arriba en las pelotas quietas y como si todo fuera poco, dio el paso al frente para adentrarse en terreno enemigo llegando a zona quemante con ambición. Clave y determinante en el gol: recuperó al borde del área y le sirvió un pase a De Arrascaeta. Sin aportar en faz ofensiva, mantuvo el orden y el pase en el complemento (48 pases, 77,1% de aciertos).

AFP

Matías Vecino marcando a Yoshimar Yotún

Rodrigo Bentancur 7: Otro punto alto de Uruguay. Muy aplicado en defensa para impedir el pase al ataque de Luis Advíncula. Lo frenó mientras estuvo en cancha. Ayudó siempre de cerca a Viña. Recuperó cuatro pelotas y le dio generalmente buen destino (77,5% de eficacia). Pero en terreno rival fue influyente. En la jugada del gol recuperó el balón y la jugó en una baldosa con gran calidad. Antes le filtró un pase bárbaro a Viña. Intentó un remate de distancia donde los desestabilizaron, se sintió y fue inmediatamente sustituido.

Daniel Apuy / Pool / AFP

Bentancur en duelo aéreo con Guerrero y ayudado por Vecino

Giorgian De Arrascaeta 6: Fue de más a menos. Activo, participativo y picante en el arranque de Uruguay. Le quedó una pelota en el área y resolvió con un zurdazo implacable. Pero en el segundo tiempo, cuando Perú se adueñó del trámite se fue quedando y salió sustituido a los 66'.

EFE/ Daniel Apuy /Pool

De Arrascaeta, gol de zurda

Brian Rodríguez 6: Mostró inequívocos signos de mejoría. En su primera pelota puso de cara al gol a Maxi Gómez. Encaró y buscó el arco (tres tiros), recuperó dos pelotas, recibió dos faltas y tuvo una eficacia en pases de 76,5%. Quiso hasta el final. Es muy saludable noticia que con las condiciones de crack que tiene se vuelva a parecer a aquel jugador que irrumpió con todo en la celeste en 2019.

Daniel Apuy / Pool / AFP

Brian Rodríguez, la calidad está intacta

Maximiliano Gómez 5: Le dieron una pelota limpia, buscó el arco y lo encontró, pero le atajaron el remate. Fue a todas con fuerza y con ganas lo 66 minutos que estuvo en cancha.

AFP

Alexander Callens maniata a Maxi Gómez

David Terans 5: Le costó encontrar juego porque entró en un momento en que Perú apretó el acelerador y a Uruguay no tenía la pelota. Cada vez que tocó la pelota intentó algo y tuvo su premio en la última jugada del partido al recuperar e iniciar el ataque donde Nández casi marca el gol de la victoria.

Jonathan Rodríguez 4: Quedó en el debe al iniciar dos contragolpes que quedaron abortados por dos pases flojos. Eso sí, si bien entró de delantero al rato cambió posición con Brian Rodríguez y fue a trabajar en defensa como volante por izquierda. Se sacrificó.

Sebastián Castañeda / Pool / EFE

Jonathan Rodríguez dio una mano en defensa

Mauro Arambarri 5: El gran mérito de desbaratar una acción de Christian Cueva tras una pérdida de Nández a los 83'. Entró a dar una mano en defensa y cumplió.

Sebastián Castañeda / Pool / EFE

Arambarri contra Wilder Cartagena

Joaquín Piquerez 7: Pese a jugar solo 27 minutos tuvo muchísima participación. Perú cargó todos los ataques por su sector porque jugaron con los nervios del debut. Pero no lo afectaron. Cerró bien con la pierna inhábil, estuvo atento y potente para despejar de cabeza y cuando salió mal a la descubierta retrocedió y recuperó en velocidad. Solo lo superaron una vez en velocidad. En la última acción metió un bombazo en el palo. Un debut con nota.

Daniel Apuy / Pool / AFP

Piquerez: el palo le negó el gol

Giovanni González: Entró al final para jugar de lateral y logró recuperar una pelota en campo rival. Pasó con potencia y a tiempo en la última acción liberándole espacio de maniobra a Nández. Pocos minutos, pero buenos.

Sebastián Castañeda / Pool / AFP

Giovanni González anticipando a Raúl Ruidíaz