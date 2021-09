Uruguay en Perú: un aire fresco que impulsa la renovación y genera expectativas

Un empate en Perú puede dejar gusto a poco para Uruguay. Sin embargo, para darle la verdadera dimensión a lo que consiguió la celeste en Lima hay que poner sobre la mesa el contexto en el que llegaba el equipo de Tabárez, los déficit futbolísticos que sufría y los demás resultados que se dieron en esta fecha.

Uruguay tiene plantel como para mirarse el ombligo y aspirar a estar cerca de Argentina y Brasil. No obstante, esta selección no había dado la talla desde el arranque de las Eliminatorias, salvo en el partido ante Colombia. Ese no es un detalle menor en el análisis de lo que ocurrió este jueves con Uruguay en Lima.

Por la forma en que jugó, por la actitud que expresó hasta el último minuto, por la frescura que transmitió el ataque sin los goleadores históricos (se empieza a imponer la renovación en ofensiva), que terminan frenando al equipo, especialmente Luis Suárez, y por los otros resultados que se registraron, el punto que el combinado de Tabárez se anotó en Lima es de valor superlativo, con un asterisco.

Ese asterisco establece obligaciones: ganar los seis puntos en Montevideo, el domingo ante Bolivia y el jueves frente a Ecuador, para afirmarse en zona de clasificación.

De nada servirá el casillero que avanzó en Lima si en los próximos días deja puntos. Será un paso atrás que podrá costarle su aspiración de avanzar directo al Mundial.

También para entender por qué es importante el empate de Uruguay hay que detenerse en este aspecto. La irregularidad de los equipos está marcada por un dato estadístico: solo tres de las 10 selecciones ganaron más del 50% de los puntos. El único que consiguió el 100% fue Brasil. Los otros siete equipos, incluido Uruguay, consiguieron menos del 43% de los puntos en las primeras siete fechas.

Ese dato, que no es aislado, permite ver con esperanza lo que se viene luego de la renovación que se impone en la selección.

No existen dudas en cuanto a que esta selección debería estar más arriba en la tabla, por el plantel que tiene, incluso cuando se encuentra en una etapa de transición y renovación del ataque porque Suárez y Cavani están jugando sus últimos minutos con la celeste.

En ese escenario, hasta ahora Tabárez no había conseguido el mejor rendimiento para su equipo. Sufrió los tres últimos partidos de Eliminatorias (0-2 con Brasil, 0-0 con Paraguay y 0-0 con Venezuela), y arrastró una crisis ofensiva que se transformó en un indisimulable contrapeso. Todo aquello que generaba alivio cuando salía Suárez en el ataque, en las presentaciones de junio y julio generaron una sensación opuesta.

Contra Perú, la selección empezó a desprenderse de los viejos resquicios de la estructura que comienza a quedar vetusta y amanece con una nueva formación ofensiva. Un ataque que tiene ocho piezas claves. Porque este Uruguay, el que se vio en Perú, es una buena expresión de un equipo moderno, con laterales que se suman al ataque y hacen que cuando los celestes tienen la pelota impresionen a su rival con ocho futbolistas en ataque.

Los laterales, Nandez o Viña, se transforma en punteros, y Valverde, Vecino y Bentancur, desde el mediocampo, y Brian Rodríguez, Maxi Gómez y De Arrascaeta en ataque, conforman un bloque ofensivo que molestará a cualquier rival.

Eso ocurrió en Perú. Uruguay mostró una nueva versión. Renovada. Fresca. En la cancha repitió lo mejor que se había visto de la selección en la Copa América (ante Paraguay), con un equipo cuya figura táctica (con forma de flecha, 1-4-3-2-1) destaca por la forma en que avanza y defiende, y asumió el rol protagónico que debe tener este equipo de Tabárez.

La selección ya había dado muestras del orden defensivo, y que desde ese mediocampo con Valverde-Vecino-Bentancur daba rienda suelta a la imaginación futbolística de los tres volantes que juegan en la elite del fútbol mundial.

Este jueves en Lima se soltaron los delanteros. Y allí se empezó a acomodar este Uruguay que necesita encontrarse con un rendimiento como el que alcanzó ante Perú, que no es lo ideal, pero sí es una buena expresión futbolística.

Uruguay ganó frescura en el ataque. Velocidad. Intensidad en su propuesta por las bandas y por el medio.

Vecino es todo lo que está bien en el mediocampo, y Valverde y Bentancur los mejores socios que puede tener. El mejor ejemplo de esta afirmación está en el gol de Uruguay que llegó a través de un gesto ofensivo de Bentancur y la presión sobre la pelota que hizo Vecino, para pelear un balón dividido. La suerte hizo el resto para que llegara a los pies de De Arrascaeta, y Giorgian convirtió el mejor gol desde que juega con la selección.

La selección fue todo el partido al ataque. Terminó peleando el triunfo hasta el final, incluso a riesgo de recibir un gol. Pudo ganar, con el último remate de Piquerez que dio en el palo. Y antes con uno de Nandez que se fue apenas por arriba del travesaño.

La celeste fue combativa, y jugó a ganar hasta el final, una buena señal de este equipo que ahora necesita sumar de a tres puntos.

Lo negativo es que Uruguay lleva cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates. Es un contrapeso grande. Dejó muchos puntos, pero también mostró que en Lima encontró una nueva versión futbolística que podrá redundar en buenos resultados.

El empate ante Perú, en la mochila pesada que carga por los últimos empates en junio, ante Paraguay en Montevideo y la igualdad en Venezuela, le quitan brillo a lo que hizo la selección en Lima. Sin embargo, ese punto de Lima significa mucho, por varias razones.

1) Necesitaba seguir sumando ante una selección a la que no le gana desde hace ocho años en Lima.

2) La forma en que impactó el resultado en el rival. El empate es un freno a las aspiraciones de Perú, que necesitaba salir del fondo de la tabla. Si le ganaba quedaba sexto a un punto de Uruguay. Ahora sigue en el fondo, penúltimo, a cuatro de los celestes.

3) Con los resultados que se dieron en esta fecha, Uruguay se mantiene cuarto, en zona de clasificación directa.

4) En cinco de los últimos ocho partidos Uruguay no había convertido goles. Este jueves volvió a encontrarse con el gol, y pudo marcar más en una buena noche del ataque.

5) El momento de De Arrascaeta quedó reflejado en el tanteador y en su juego. También la actuación de Brian Rodríguez, que volvió a jugar en un buen nivel. El mediocampo es la clave de esta selección: Valverde-Vecino-Bentancur.

6) La gestión que hizo Tabárez de los cambios (utilizó los cinco, algo que no suele hacer). En una triple fecha, con partidos cada tres días, es clave que los jugadores no se fundan y el entrenador los movió a tiempo para no agotarlos.

7) Ahora, también hay que anotar las obligaciones impostergables: tiene que ganar los seis puntos ante Bolivia y Ecuador en Montevideo, porque de nada servirá el punto en Lima.

Así está la tabla de posiciones