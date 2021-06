Vence hoy el contrato de Messi con el Barcelona: ¿cuáles son las consecuencias si no renueva?

Este miércoles 30 de junio, a la hora 0:00, vence el contrato de Lionel Messi con el Barcelona y la incertidumbre es grande. Si no llegan a un acuerdo para la renovación durante esta jornada, el jueves Messi será jugador libre, con todo lo que eso significa. Cualquier club del mundo –que cuente con las posibilidades económicas– podrá contratarlo.

¿Cuáles son las consecuencias del final del contrato de Messi?

Barcelona no lo puede retener y el 10 argentino puede fichar con cualquier equipo. El futbolista no tendrá seguro médico y Barcelona no le cubrirá una lesión, por ejemplo si le sucede en la Copa América; en ese caso se tendrá que hacer cargo la AFA.

Messi, entre Godín y Torreira

El club español no podrá utilizar la imagen de Messi con la camiseta de la temporada próxima, nj vender esas camisetas en su tienda oficial.

Lo que sí puede hacer Barcelona es seguir usando la imagen del futbolista en temporadas anteriores, usar imágenes y contenidos del jugador en la Copa América y mantener su imagen en la web oficial.

20 años después

Messi firmó su primer contrato con el club Barcelona el 14 de diciembre de 2000, un trámite que se hizo público porque se registró en una servilleta en la cafetería del Club de Tennis Pompeia de Barcelona. “En presencia de los señores Minguella y Horacio (Gaggioli), Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, señalaba el documento.

La famosa servilleta donde se firmó el primer contrato de Messi

Tres meses antes, con apenas 13 años, Messi llegó junto a su familia a la ciudad Condal para realizar unas pruebas con el Barcelona, gracias a los representantes argentinos Fabián Soldini y Martín Montero, y su contacto en España, el también rosarino Horacio Gaggioli.

Aquel niño, que no llegaba al metro cuarenta de estatura y con un tratamiento hormonal para el crecimiento, deslumbró a todos con la pelota. La familia Messi se volvió a Rosario con la promesa de una oferta de contrato. A Joan Gaspart, presidente culé por aquel entonces, le parecía arriesgado apostar por un chico argentino de 13 años.

Desde aquel primer contrato pasaron 20 años, 6 meses y 16 días, 37 títulos, 672 goles, seis Balones de Oro, muchos récords. Messi es Barcelona y Barcelona es Messi.

Bajar salarios

Para renovar su contrato el club tiene que bajar salarios y así lo expresó Javier Tebas, presidente de la Liga de fútbol de España: “El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido. Para que pueda incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo, nos lo han contado y confiamos en que lo hagan”, señaló.

Los trofeos de Messi

Este miércoles, cuando Joan Laporta llegó a sus oficinas en el Camp Nou, el estadio azulgrana, fue consultado por los periodistas sobre el contrato del jugador y la respuesta fue de una sola palabra: "Tranquilos", dijo.

Según explicó el diario Mundo Deportivo, no hay alarma en la institución porque se sabe que la voluntad de Messi es seguir vistiendo la camiseta azulgrana, aunque hubieran preferido no llegar a este extremo.