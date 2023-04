Venta de ñoquis, remeras y barras en boliches: Scuola Italiana busca jugar en Panamericano de handball

Scuola Italiana, campeón de las últimas cinco ediciones del Torneo Federal de handball en la rama femenina, está en plena recolección de fondos para poder disputar en junio el Campeonato Panamericano de clubes.

El certamen se jugará en San Pablo, en cancha de Pinheiros, con organización de Coscabal, ente rector del handball panamericano. El certamen comenzará el 6 de junio y terminará cuatro días después.

Cada jugadora deberá costearse los pasajes (US$ 400 por cabeza), la estadía (US$ 70 por día) y la inscripción al torneo que al club le cuesta US$ 1.250.

"Estamos haciendo actividades para financiar el viaje: venta de ñoquis por tres meses para el 29 de marzo, 29 de abril y este 29 de mayo. Para el 18 de mayo vamos a poner una barra en Doña Marta y también estamos vendiendo remeras de Scuola", informó la entrenadora del club, Daniela Mata.

La venta de remeras se realiza a través de la cuenta de Instagram @handballsim.

Con el apoyo económico de LP Peluquería y la marca de indumentaria deportiva Blesbok, el equipo sigue juntando fondos "porque es mucha plata por persona", según comentó la DT.

Scuola Italiana comenzó la temporada 2023 sin dos de las grandes referentes que tuvo en los últimos 15 años: Sofía Cherone y Fabiana Sención. Por razones de estudio no podrá viajar Agustina Margni y como refuerzos se sumarán Iara Grosso de Colegio Alemán, igual que el año pasado, y Lara Castro, de Federación Bancaria.

"Hemos tenido el tiempo necesario para transitar emocionalmente esas partidas de la cancha, pero ellas están acompañando cada paso que damos con el equipo, como siempre. Así que estamos rearmando el grupo, reacomodando piezas y focalizando en los desafíos que esta etapa nos presenta, y prontas para afrontar lo que se viene. Me encanta el desafío del recambio generacional", afirmó Mata.

El resto del plantel será integrado por Noelia Artigas, Mariana Gómez, Eliana Pérez, Manuela Trelles, Manuela Liberman, Romina Didak, Ivana Castro (quien está volviendo de su lesión de rodilla que la tuvo todo el 2022 afuera de las canchas), Florencia Marino, Candelaria Duarte, Magdalena Guichón, Nadine Ripoll y Valeria Klein. Viajará como ayudante y terapeuta del equipo Georgina Aicardi.