Pia Fernández: su primera experiencia como fisioterapeuta, en el handball, y la mira puesta en París 2024

Pia Fernández, la atleta uruguaya que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con el alma a pesar de haber sufrido un desgarro, comenzó una nueva etapa en este 2023 al recibirse como fisioterapeuta. Después de año de alternar los estudios con los viajes y las carreras, ahora la oriunda de Flores comenzó una nueva etapa profesional sin abandonar su gran pasión, el atletismo.

"Me recibí este año luego de hacer el internado de fisioterapia que era la última parte práctica que me quedaba de la carrera. Al operarme en junio (del tendón de aquiles de la pierna izquierda), además de la rehabilitación decidí que iba a terminar la carrera que siempre por estar compitiendo y viajando se me complicaba. Elegí hacerlo en el Cedec (Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate) donde conocí a Andrea Beltrán que es la referente del área médica del Cedec y además es la doctora de la selección de handball", reveló Fernández a Referí.

"Ahí empecé a trabajar con muchos deportes, además de handball, con ciclismo, remo, taekwondo, MMA, jiu-jitsu, judo, pero la mayoría eran de handball por la cantidad y porque preparaban los Juegos Odesur y luego el Mundial", comentó.

La selección uruguaya se clasificó por segunda vez al Mundial que disputó en Suecia y Polonia donde terminaron en el último puesto tras perder los siete partidos que disputaron. Y Fernández viajó integrando la delegación como fisioterapeuta.

"Esta oportunidad surgió gracias a esa experiencia de todos esos meses de trabajo, fue una experiencia increíble que me hayan propuesto viajar a una competencia tan importante", comentó.

"Me encontré con un grupo hermoso, ya los conocía a casi todos, eso hizo mucho más fácil el proceso en el Mundial. Es un grupo muy unido, estoy sumamente agradecida, porque desde el día uno confiaron en mí", agregó.

"Tuvimos mucho trabajo en el Mundial, se jugó cada 48 horas, la primera parte en Gotemburgo, luego en Plock y con una agenda de entrenamientos cargada. Con Andrea le metimos mucho, porque era muy importante que los jugadores tuvieran una buena recuperación para poder seguir rindiendo al máximo", comentó la atleta de 27 años.

Festeja Uruguay, Fernández cuida a los jugadores

"Fue una experiencia nueva, muy linda, me pasó de escuchar un himno en otro deporte y emocionarme, ver cómo el equipo dejaba todo en la cancha y también emocionarme por saber el esfuerzo que hicieron para estar acá. Me llenaron de orgullo como uruguaya y como parte del cuerpo técnico, me dejaron una satisfacción muy grande", elogió Fernández.

"Conocía al deporte de haberlo practicado de chica, pero desde adentro me di cuenta que es un deporte muy duro, de mucho contacto físico, me llamó mucho la atención porque una cosa es verlo por tele y otra vivirlo día a día", contó.

Sobre el hecho de haberse recibido, Fernández contó que cuando estudiaba recibió consejo de docentes de elegir entre su carrera como atleta y su carrera profesional.

"La carrera me llevó mucho tiempo, es una carrera práctica, varias veces tuve que tomarme años sabáticos o ir haciendo de a poco las materias. Ser atleta y estudiante universitario en Uruguay es extremadamente difícil. Cuando estudiaba en Paysandú muchos docentes me dijeron que tenía que elegir entre una cosa y la otra, que las dos cosas no eran compatibles. Pero para mí el estudio es fundamental, para cualquier deportista lo es. Entonces, traté, aunque fuera más lento, de seguir con la carrera. Este año cumplí con esa gran meta de poder recibirme y cerrar ese ciclo", manifestó.

En vez de volver con el resto de la delegación a Uruguay, Fernández se quedó en Europa.

"Me quedé entrenando en España para preparar el Sudamericano, el Mundial y los Juegos Panamericanos que voy a tener este año. Hay que hacer una preparación acorde porque este es un año importante porque es en el que se abre el período de clasificación para los Juegos Olímpicos", dijo.

Leonardo Carreño

Fernández en su otra salsa, la pista

El sistema clasificatorio será el mismo que el de Tokyo 2020, es decir por un sistema de ranking donde es muy importante participar en pruebas nacionales y regionales sumando buenos puntos, además de participar en las grandes contiendas para sumar unidades.

"Tengo unas ganas de revancha tremendas, quiero hacer una preparación igual o mejor a la que hice para Tokyo donde llegué de manera espectacular pero no lo pude plasmar; por eso esto es una revancha para mí", concluyó.