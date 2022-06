La colección de lesiones que bajaron a Pia Fernández del Mundial de atletismo

Pia Fernández se bajó del Mundial de atletismo de Eugene, Oregon, que se disputará del 15 al 24 de julio, luego de someterse a una operación en su pierna izquierda por una serie de lesiones que se generaron tras entrenar y competir varios años con un dolor en su pierna izquierda.

Fernández, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con una lesión muscular a cuestas, expresó "En el 2019 tras ganar el Campeonato Sudamericano, y hacer tres de las mejores carreras de mi vida (Sudamericano, Juegos Panamericanos y Campeonato del Mundo en Doha) me prometí a mí misma que sería la última vez que correría con ese dolor. Hoy más de tres años después, habiendo incumplido mi promesa, me vi en la difícil decisión de pasar por el quirófano".



"Estos últimos años me he demostrado a mí misma que puedo ser capaz de anteponerme al dolor con tal de luchar por mis sueños. Pero normalizar el dolor durante tanto tiempo, me ha llevado a dejar de disfrutar el día a día, del proceso como atleta, a plantearme lo que hago y me ha costado no poder vivir a pleno momentos importantes de mi carrera, como lo fueron los pasados Juegos Olímpicos", agregó en su cuenta de Instagram.



"Nuestro cuerpo es sabio, soporta, sufre, se adapta a todo, y sabe cuándo decirnos 'stop'. Tras pasar por alto la advertencia del año pasado, hoy tras varias semanas de mucho dolor y a un mes del Campeonato del Mundo de Oregon, decido bajarme de la clasificación y pasar por 'chapa y pintura' a mi tendón de aquiles izquierdo. Una lesión que empezó como una tendinosis, y que terminó al día de hoy con una deformidad de Haglund, edema óseo, bursitis retrocalcánea y un tendón y peritendón muy degenerados. Pese a todo, siempre di en cada oportunidad lo mejor de mí por representar a mi país de la mejor manera y alcanzar mis metas. Hoy me toca dejar de lado algunos de mis objetivos importantes, pero sabiendo que voy a volver con más fuerza", expresó.