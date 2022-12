La dinastía de Scuola Italiana: llegó su anhelado quinquenio en el handball uruguayo

Scuola Italiana se proclamó el domingo campeón del Torneo Federal de handball femenino tras ganarle la final a Goes por 27-26 en un verdadero partidazo. De esta forma, el equipo de Daniela Mata logró un nuevo título a nivel local ratificando que su supremacía en la rama femenina.

"Este año arrancamos con la baja de Ivana Castro que el año pasado se rompió la rodilla en la final e incorporamos a una juvenil de gran nivel, Magdalena Guichón, que junto con Candelaria Duarte son las más chiquitas del plantel con 18 y 19 años, respectivamente. También recuperamos a Romina Didak que volvió después de su lesión de rodilla el año anterior, pero recién en junio", contó a Referí la entrenadora Daniela Mata.

Scuola se proclamó campeón del Apertura mientras que Goes, con un gran aporte de Martina Barreiro, ganó el Clausura. En el Súper 4, Scuola venció en semifinales 24-23 a Colegio Alemán y el domingo derrotó a Goes que en los minutos finales acortó una distancia que llegó a ser de hasta seis goles pero que nunca llegó a empatar el juego.

"¡La final fue excelente! Goes es un gran rival, así que no se podía esperar otra cosa que no fuera velocidad y más velocidad. Nosotras tuvimos un par de bajas importantísimas para el Súper 4, las dos armadoras mas chicas de edad se lesionaron; Candelaria se fracturó la mano un par de semanas antes y Magdalena se lesionó meniscos en la práctica del lunes previo al Súper 4. Esto hizo que nos quedáramos sin cambios en esos puestos específicos y por supuesto en la rotación general del equipo. Sumado a que todas habíamos tenido tremendo desgaste en las semifinales, hizo que el partido se torne de momentos, un poco más estratégico para optimizar los últimos minutos de juego, que no solo iban a ser determinantes por lo deportivo, si no que lo físico jugó un papel preponderante. Ahí es donde las jugadoras experientes hacen lo suyo, hacen valer el camino recorrido y así fue. De la mano del excelente nivel que aportaron todas y cada una, fue un partidazo realmente; muy pensado desde nuestra defensa posicional y de repliegue", analizó la entrenadora.

"Ganar el quinto torneo consecutivo fue nuestro primer y gran objetivo; sabíamos que iba a ser muy difícil, siempre digo que lo más difícil es sostener el título, seguir con la exigencia arriba, más allá de las situaciones transitadas. Varias veces nos tuvimos que replantear si realmente seguíamos firmes con el objetivo planteado, fue un año de mucho crecimiento personal y grupal, yo no puedo estar más que agradecida por lo que formamos, orgullosa de recorrer el camino con estas mujeres que me obligan siempre a crecer desde múltiples aspectos. Creo que esta tarea, como todos los vínculos intensos, se trata de confiar, creer, entregarse, admirar y construir juntas", agregó Mata.

Desde que Mata desembarcó en Scuola desde Huracán Buceo, el equipo fue campeón en 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, el Clasificatorio 2020, 2021 y 2022. En 14 años ganó ocho títulos siendo el que más veces se proclamó campeón. A eso se le llama dinastía.

Mapi Gómez, la MVP

Por primera vez en su carrera, Mariana Gómez fue elegida como la jugadora más valiosa (MVP) de la final.

Mapi Gómez, la mejor de la final

Gómez es un producto genuino de Mata y Scuola y es la preparadora física no solo del equipo sino también de la selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, junto con Marcos Sosa.

"Ganar el torneo anual era el objetivo principal del año para poder cumplir con el quinquenio tan deseado. Al principio de la temporada sabíamos que ese era el principal objetivo y junto a eso intentar ganar ambos torneos cortos. Ganamos el Apertura y eso nos dio un lugar asegurado en el Súper 4. Queríamos ganar el Clausura para liquidar todo, pero no pudimos hacerlo, nos fuimos de foco y perdimos el pasaje a semifinales y hasta el primer puesto en la Tabla Anual. En una semana tuvimos que hacer un trabajo duro como equipo, ya que los últimos tres o cuatro partidos los habíamos perdido, cosa que no ocurría hacia mucho tiempo por estar malacostumbradas y esas cosas te tocan el alma y el orgullo", expresó Gómez en diálogo con Referí.

"Durante la última semana de trabajo, volvimos a focalizar el objetivo y a trabajar en base a eso para lograrlo. Por ende, la temporada de Scuola tuvo sus altibajos, pero al final con un balance notoriamente positivo: campeonas de la Anual y cumpliendo con el sueño de hacer un quinquenio con un excelente grupo humano, mezclando a las más veteranas con las más jóvenes", agregó Gómez, de 32 años.

Junto con Sofía Cherone, 34, la goleraza Noelia Artigas, 33, y Fabiana Sención, 35, Gómez compone la columna vertebral de un equipo ganador.

"Ser profe y jugadora no es nada fácil. Muchas veces tuve que salirme de un rol y colocarme en el otro y por momento se han mezclado. Hubo momentos en que no quise ser más la profe porque son mis pares, mis amigas y a veces hay que exigir un poco para lograr un plus y no es nada fácil. Pero al mismo tiempo es muy gratificante ver que al final del año todas llegamos bien, sobre todo las más grandes, aguantamos bien los dos partidos sábado y domingo y eso es tremendo en un equipo grande, es gratificante y también muy emotivo", concluyó Gómez.

¿Fue el cuarto o el quinto título consecutivo?

Scuola Italiana considera que con el título del domingo conquistó un quinquenio en el handball uruguayo tras los Federales ganados en 2018, 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, en el torneo de 2020 no se llegó a jugar el Súper 4 a causa de la pandemia de covid-19. Scuola ganó el Clasificatorio, la definición del certamen se pospuso para el año siguiente y luego, en junio de 2021, se dio por concluido luego del rebrote de los casos de covid-19.