Viajes, concentración y jugadores vendiendo entradas: así se preparan los protagonistas de la final de OFI

Los jugadores de Lavalleja vendieron entradas en la plaza de Minas; los de San José viajaban este sábado para concentrar en el Parque de Vacaciones de la capital serrana, y los jueces, de Florida, irán al partido luego de una clínica en Durazno… La final de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se jugará este domingo a la hora 17 (VTV) en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas y ya se palpita.

La historia tuvo su primer capítulo el pasado fin de semana en el Casto Martínez Laguarda, el escenario maragato, donde Lavalleja dio la nota y logró un valioso triunfo 1-0 con un gol en la hora.

Eso obliga a San José a ganar en los 90 minutos, para pasar a un alargue y a penales en caso de ser necesario. A diferencia de las instancias previas, en la final de OFI no se cuentan los goles y se define por puntos, por lo que la visita está obligada a ganar para estirar luego la definición.

Tres colores en la tribuna

La selección de Lavalleja preparó el partido en la semana con la baja de Andrés Berrueta, el delantero que marcó el gol del triunfo en la ida, pero que en el festejo el árbitro observó una reacción en el delantero que le terminó costando la roja.

Además, el DT del equipo minuano, Gerardo Cano, también fue expulsado en esa incidencia ocurrida en el cierre del partido.

@OFIUruguay

La selección de Lavalleja

Los jugadores de la tricolor serrana vendieron entradas este viernes en la plaza de Minas, algo que es habitual en el fútbol del interior, donde los jugadores arreglan como premios las recaudaciones o parte de estas. También fue una forma de estar cerca de los hinchas e ir recibiendo su aliento en la previa del decisivo juego.

Las entradas se pusieron a la venta a $ 250 y se espera que el partido tenga más de 7.000 espectadores en las gradas.

@OFIUruguay

Además, desde la Liga Minuana se pidió a los hinchas que lleven globos azules, rojos y blancos para ponerle sus colores a la final.

Por su parte, la selección de San José preparó la final hasta este viernes y el sábado viajaban rumbo a Minas.

“Terminamos la semana, que estuvo complicada por el clima y recién este viernes tuvimos la posibilidad de ingresar el estadio para hacer el último táctico, para ver si podíamos confirmar algunas cosas, sin muchas variantes, salvo la sustitución de Mauro Portillo por acumulación de amarillas”, dijo a Referí el entrenador maragato Gustavo Cabrera, quien no tendrá a una de sus figuras, el delantero que usa casco.

OFI

La selección de San José

De todas formas, señaló que el plantel estaba bien para la revancha. “Recuperamos futbolistas que terminaron golpeados y otros que se integraron la semana pasada como Agustín Díaz y Pedro Adán, y ya tendríamos todo el grupo en condiciones”.

La delegación viajaba a Minas para concentrar el día antes. “Salimos el sábado a las 14 para llegar a las 18. Nos vamos a hospedar en el Parque de Vacaciones para estar tranquilos, juntos, y esperar de la mejor manera posible la segunda instancia”, dijo el DT.

Largo día para los jueces

La final tendrá terna de Florida, con Fernando Martínez a la cabeza, y los asistentes Fabricio Trezza, Wilson Montero, y Facundo Piña como cuarto árbitro.

El día de la final tendrán una larga jornada, porque asistirán a una capacitación en Durazno, por lo que a las 7 saldrán desde Florida para ir al curso que fue solicitado por ambas gremiales de árbitros. Luego, a las 12, quedarán liberados, volverán a Florida, almorzarán y levantarán sus equipajes, y saldrán rumbo a Minas, para llegar sobre las 15.

“Va a ser un día bastante largo”, dijo Martínez a Referí, quien se prepara para la final. “Los partidos de OFI para mí son todos de suma importancia, los tomo muy en serio a todos. Y la final es un premio al sacrificio y a lo que trabajamos en todo el año”, expresó. “Se ve reflejado el trabajo en cada copa que hacemos, tanto de clubes como de selecciones, y hoy nos toca disfrutar de esta fiesta con la máxima concentración que requiere esta instancia”, agregó.

Gentileza Tercer Tiempo @fmflorida89_3

El juez floridense Fernando Martínez

“No hay nada nuevo para inventar, aplicar las 17 reglas de juego lo más correcta posible”, señaló.

El árbitro, que es policía y trabaja en la Brigada de Tránsito de Florida, conoce bien a ambas selecciones. “Sé cómo juegan, les arbitré a ambas. Y también muchos jugadores me conocen de las copas de clubes, lo que da un plus de que el juez conoce a los futbolistas y ellos a nosotros”.

Con respecto a la televisación de los partidos, dijo que los “jerarquiza” de otra manera, pero también “desnuda los errores” arbitrales que no se ven en los encuentros que no se emiten.

“Te muestran cinco o seis cámaras de diferente ángulo y a veces la apreciación del juego para los jueces es muy rápida, el fútbol del interior no escapa de eso, con dos selecciones que son muy dinámicas como las de la final, y nosotros no tenemos margen de error, no podemos fallar en fracciones de segundos”, dijo Martínez. “Y acá en el fútbol chacarero no tenemos la tecnología del VAR, que tampoco es excusa porque así estamos acostumbrados a trabajar”, agregó. “Tenemos que estar muy finos en las decisiones. Esperamos estar a la altura, que sea una fiesta del fútbol y que no se hable de nosotros al otro día”.

¿Lavalleja o San José? El fútbol de selecciones del interior tendrá un nuevo monarca el domingo, con una final que los protagonistas y el público ya viven.