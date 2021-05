Villa Española y la camiseta por memoria y justicia que fue denunciada por los jueces

En su vuelta a Primera División y en este mes de mayo, Villa Española se presentó a jugar ante Progreso por la primera fecha del Torneo Apertura con una camiseta con un diseño especial en alusión a la “Marcha del Silencio” de este 20 de mayo, la movilización que año a año se realiza para recordar a los desparecidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

“Hoy el Villa luce una piel especial. En mayo, y todos los días del año, verdad, memoria y justicia. ¡El Villa no olvida!”, señalaron en su cuenta de Twitter al presentar su casaca.

La nueva casaca, que tiene estampada una imagen de una fotografía de los murales con los rostros de los desparecidos, forma parte de los diseños que lleva adelante el propio club, en una iniciativa de autogestión, acorde a sus valores y manifestaciones sociales, lo que ha tomado mucha fuerza en la institución en los últimos años.

El debut de Villa Española en el Apertura

Desde el año pasado, Villa Española tienen su marca de camisetas, Cultura de Barrio, y confecciona sus propios modelos. En setiembre del año pasado usaron una casaca en apoyo al mes de la diversidad.

Con esa iniciativa, el club vendió 1.200 casacas en la pasada temporada, en la que jugaron en Segunda y lograron el ascenso. “Es una cifra récord para un club como el nuestro”, indicaron a Referí.

“La idea este año es seguir por el mismo camino, mejorando además la calidad de las camisetas con respecto al año pasado”, agregaron desde el Villa.

Cultura de Barrio, la firma de Villa Española

Más de 800 pedidos

Para esta temporada el club presentó sus cuatro nuevas camisetas, la principal y la visitante, más las dos de arqueros, todas con un diseño y un mensaje especial.

Camisetas de Villa Española 2021

La tradicional, amarilla y roja, este año recuerda todas las temporadas del Villa en Primera. La alternativa, en violeta y con detalles, homenajea a los primeros vecinos del barrio.

A su vez, los arqueros lucirán una blanca con una franja amarilla y roja. “El camino de los republicanos exiliados de una España gris y llena de odio por el fascismo fue duro. Cuando llegaron hicieron más grandes a nuestros países, a nuestros barrios. Con esta camiseta queremos homenajear el camino que los trajo hasta acá”, indicó el club al explicar el recuerdo en ese diseño.

Mientras que el otro buzo de los goleros incluye el himno de Villa Española, que es cantado por los jugadores en cada victoria y que ahora quieren llevar en la piel.

El diseño de la camiseta del Villa por la Marcha del Silencio

Esas camisetas y sus pantalones, que aún no se han estrenado de forma oficial, están a la venta por encargo directo al club, a $ 1.400 y $ 750, respectivamente.

La casaca especial por la Marcha del Silencio, que fue presentada este sábado en el primer partido, ya causó furor y el club tuvo unos 800 mensajes por consultas al WhatsApp publicado en sus redes.

Informe de los árbitros

En su regreso a Primera Villa Española fue local en su estadio, el Obdulio Varela, donde se pudo ver un letrero con la leyenda “Nunca más” en el tejido de la tribuna que fue enfocada por la TV.

El letrero de Nunca más

La presencia de ese mensaje, más el diseño de la camiseta especial en referencia a los desaparecidos, fueron informados por el juez del partido, Fernando Falce, en su formulario confidencial.

En Villa Española están al tanto de esa situación. Los árbitros les comunicaron que debían estamparlo en el formulario. “Desde el club no estamos molestos por lo informado por los árbitros, es su tarea y la desempeñaron de forma correcta”, indicaron desde el club a Referí.

Este tipo de manifestaciones no implica sanciones o apercibimientos, por no ser considerada una consigna política, las que sí son pasibles de castigos.

El debut de Villa Española en el Apertura

Así lo explicó a Referí Juan Pablo Decia, miembro de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Lo que está informado (en el formulario) es lo que tiene que ver con la camiseta y el letrero de ‘Nunca más’. Eso no es una causa política, es algo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos, es una causa hasta universal, diría, que no tiene contenido político. Por lo cual, a mi juicio y de la comisión, no ameritaría ningún tipo de intervención del tribunal”, señaló.

El "Nunca Más" de @VillaEspOficial es una manifestación clara y plausible en defensa de los Derechos Humanos. No viola ninguna disposición estatutaria de la AUF, y va en línea con los valores que la asociación debe promover y defender. — Juan Pablo Decia (@DeciaJuanPablo) May 17, 2021

Lo que sí podría llevar a una intervención fue una remera que utilizó el futbolista de Villa Española, Santiago “Bigote” López, durante el calentamiento, con una leyenda para la derogación de la ley de urgente consideración (LUC).

Para eso tiene que haber una denuncia de parte, explicó Decia, quien indicó que el tribunal no va a actuar de oficio en ese caso.

El Obdulio Varela en el debut del Villa

“Eso sí es una manifestación política, proselitista, apartidaria pero política al fin, y está vedado por los estatutos”, señaló. “En caso de que exista una denuncia podría llera a ver un apercibimiento a Villa Española, en caso de que se constate de que eso fue así, en contravención a lo que establecen los estatutos de la AUF”.

La remera del Bigote López no fue informada en el confidencial de los jueces, si bien la imagen llegó a la AUF, aunque, como indicaron, no se va a actuar de oficio.

La camiseta de Villa Española por la Marcha de Silencio