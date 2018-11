Vincenzo Iaquinta, el campeón mundial de fútbol que fue condenado a dos años de cárcel en un juicio vinculado con la mafia en Italia

Getty Images Iaquinta y su padre fueron enjuiciados.

Vincenzo Iaquinta, exinternacional con Italia y exjugador de la Juventus, fue sentenciado a dos años de prisión por delitos relacionados con tenencia ilegal de armas.

La decisión judicial se conoció el miércoles en el marco de un juicio contra la mafia, considerado el más grande de su tipo en el norte de Italia y en el que 120 personas fueron declaradas culpables.

El deportista de 38 años, que alzó la Copa del Mundo en 2006, fue una de las 148 personas procesadas por supuestos vínculos con la "Ndrangheta", una red mafiosa que opera en el sur de Italia.

Los cargos de que Iaquinta presuntamente estaba relacionado con la organización criminal fueron desestimados por el juez.

Sin embargo, su padre, Giuseppe, fue declarado culpable y fue sentenciado a 19 años de prisión.

"Ridículas, vergonzosas"

Tras el juicio, se determinó que Iaquinta le entregó ilegalmente dos armas a su padre, sobre quien pesaba, en el momento de la entrega, una prohibición de portar armas de fuego.

REUTERS/Giampiero Sposito En 2012, Iaquinta pasó por el Cesena de préstamo.

"Ridículas, vergonzosas", gritaron Iaquinta y su padre cuando leyeron las sentencias.

El exfutbolista de la selección italiana negó vehementemente haber cometido delito alguno.

"Han arruinado mi vida simplemente porque vengo de Calabria", gritó cuando salía del edificio de la corte, informó la agencia de noticias Reuters. Calabria es una región en el sur de Italia.

BBC

"No hemos hecho nada y no tenemos nada que ver con la 'Ndrangheta. Estoy sufriendo como un perro (...) y no he hecho nada", agregó.

Bajo la ley italiana, a los imputados se les permite apelar dos veces antes de que una sentencia sea confirmada.

La red 'Ndrangheta tiene alrededor de 6.000 miembros, de acuerdo con estimaciones del FBI, y es muy active en Calabria, una de las regiones más pobres de Italia.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.