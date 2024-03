Vinicius rompe en llanto en conferencia al hablar de racismo: "Solo quiero jugar al fútbol"

El jugador se la selección brasileña y del Real Madrid Vinícius Júnior insistió este lunes, al abordar el tema del racismo y entre lágrimas, en que "solo" quiere "jugar al fútbol y que "todo el mundo tenga una vida mejor", porque reconoció que está "muy triste" por cada episodio racista, por los que tiene "menos voluntad de jugar" al fútbol.

"Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más tiste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más", arrancó 'Vini' en rueda de prensa desde Valdebebas, antes del duelo de este martes (21.30) ante España en el Santiago Bernabéu.

Vinicius se emocionó al responder una pregunta sobre el racismo. "Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras".pic.twitter.com/oOjEBf9h6n — VarskySports (@VarskySports) March 25, 2024

El atacante del Real Madrid relató que lo que más le "frustra" es "la falta de castigo" y que "todas esas personas se vayan de rositas después de todo lo que hacen". "Es importante castigar, porque así la gente tendría miedo de hacer eso y educarían mejor a sus hijos", analizó.

"Jugar al fútbol es importante, pero la lucha contar el racismo es importantísima. Voy a los partidos centrado, pero a veces es muy difícil. Yo solo quiero jugar al fútbol y que todo el mundo tenga una vida mejor", aseveró Vinícius justo antes de romper a llorar, apoyado por el aplauso del más de centenar de periodistas en la sala de prensa de Valdebebas.

El joven jugador, de 23 años, reiteró que "con cada denuncia" se siente "peor", aunque sabe que tiene que "hablar y dar la cara". "El problema en España es que el racismo no es delito... La CBF siempre me da la mayor fuerza del mundo para seguir luchando juntos. Espero que otras federaciones sigan nuestro ejemplo. Nosotros queremos centrarnos en el fútbol", repitió emocionado.

"Agradezco a todos los jugadores españoles que me apoyan. Me siento apoyado, espero que en el futuro cada vez vaya a menos el racismo. FIFA, CONMEBOL o UEFA pueden hacer más cosas, como lo hace la CBF", recrimino el delantero, que admitió que tiene que "mejorar", aunque recordó que "apenas" tiene 23 años. "Es un proceso natural, en Brasil no pude aprender tantas cosas. Llevo estudiando muchos años el tema del racismo y cada vez tengo menos voluntad de jugar", reveló.

Pese a los múltiples episodios racistas de los últimos meses, Vinícius afirmó que "nunca" ha pensado en irse del Real Madrid y de España, porque sería "dar a todos los racistas lo que quieren". "Voy a seguir luchando, en el mejor club del mundo, marcando muchos goles. Las personas van a tener que ver más mi cara", aseguró.

"Los racistas siempre son minoría, no siempre pasa. Pero como soy atrevido que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos, es muy complicado. Voy a seguir firme y fuerte, el club y el presidente me apoyan para seguir aquí", agregó, antes de explicar que "España no es racista, pero hay muchos y están en los estadios".

Vinícius expresó que con 23 años tiene que "enseñar a muchos españoles lo que es racismo" y que le "afecta realmente". "Desde mi primera vez que denuncié, la cosa ha aumentado, como no son castigados tienen más fuerza y saben que pueden hacer de todo. Intentan que juegue mal, pero hay más maneras de conseguir eso. Solo quiero que pueda ir a todos los campos y que no sufra estos episodios", zanjó. Europa Press