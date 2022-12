Vivienda promovida: cuánto cuestan los apartamentos de uno y dos dormitorios en Montevideo

Un informe elaborado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) relevó los precios de las unidades de vivienda promovida que se construyeron en Montevideo. También hizo una puesta a punto sobre el valor del metro cuadrado y los proyectos de construcción ingresados.

En el año móvil cerrado a agosto, el precio promedio por metro cuadrado fue de US$ 2.016. El costo más alto en ese período se verificó en Canelones con US$ 2.132, seguido por Montevideo con US$ 2.034. El informe explicó que en Canelones, departamento donde hay menores restricciones para las ventas de unidades luego de los últimos cambios en las condiciones de comercialización en 2020, los precios se explican por la importancia de Ciudad de la Costa.

En esa localidad están ubicadas más del 90% del total de unidades vendidas en el departamento.

Otro aspecto que destacó el documento fue el repunte de los precios de vivienda promovida en Maldonado en el segundo cuatrimestre del año que alcanzaron los US$ 1.935 por metro cuadrado.

La ANV indicó que el precio promedio de las viviendas de un dormitorio en Montevideo es de US$ 107.419, mientras que para las unidades de dos dormitorios se ubicó en US$ 145.356. Al comparar esos valores con el año móvil cerrado a agosto de 2021 se observó un aumento de 3% para las viviendas de un dormitorio y de 5% para las de dos.

Pexels

vivienda promovida

En el análisis de los precios promedio de venta en Montevideo en el segundo semestre, la agencia observó que el valor del metro cuadrado se ubicó en US$ 2.158. El precio promedio de las ventas tuvo un incremento de 6,2% con respecto al primer trimestre del año. Si se compara con el segundo semestre de 2021, se observó una variación similar en dólares, con una suba de 8,8%.

En el desglose por barrios, el valor promedio en el año móvil cerrado a agosto se constató en el Centro con US$ 2.398 por metro cuadrado construido. Lo siguió Parque Batlle con US$ 2.327, Unión que superó los US$ 2.300, mientras que Punta Gorda, Malvín y Palermo registraron valores por encima de los US$ 2.200.

También La Comercial, Larrañaga, Brazo Oriental y La Blanqueada se ubicaron por encima del promedio departamental.

Proyectos ingresados

La ANV también señaló que en el segundo cuatrimestre de 2022 ingresaron 63 proyectos de viviendas promovidas por un total de 1.330 viviendas. Esa cantidad representó un incremento de 21% respecto al segundo cuatrimestre del año pasado en el ingreso de proyectos, mientras que en términos de vivienda la suba fue de 33%.

Al comparar el año móvil cerrado a agosto, la cantidad de proyectos ingresados tuvo una baja de 1% en relación a igual período de 2021, al pasar de 179 a 177. En el caso de la cantidad de viviendas se verificó un descenso de 17% pasando de 5.572 a 4.614.