Vuelven el Holando e INAC y el problema por el no a Plaza Prado

La nueva ubicación de los animales de las razas lecheras –con destaque para el regreso de los Holando, que no participaron el año pasado–, una importante presencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la prohibición (al cierre de esta edición) de realizar las actividades en Plaza Prado son algunas novedades de la Expo Prado, a menos de una semana de su inicio.

Además, se confirmó que el presidente de la República visitará "oficialmente" la muestra al menos dos dias: el viernes 10 y el miércoles 15 de setiembre; luego viajará al exterior.

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la gremial organizadora de la exposición, adelantó a El Observador que uno de los cambios será la instalación de los animales de las razas lecheras donde antiguamente estaba el Galpón de Suinos, ocupando también en una parte del lindero Vivero Municipal.

Ferber destacó el apoyo que ha dado a la organización de la Expo Prado el expresidente de la institución y actual titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos.

La idea, adelantó, es que esta exposición sea una suerte de trampolín para un relanzamiento de muchas actividades del sector productivo que venían “a media máquina”, dada la emergencia sanitaria por covid-19.

También resaltó el regreso al predio de exposiciones del INAC, con un stand muy importante, ubicado frente al ruedo.

“Sorprendía que el INAC no estuviera, que no aprovechara a la Expo Prado para mostrar sus cosas en un sitio en el que están sus accionistas, que son los productores, y el mercado interno, que es el mercado más importante y el único cautivo”, comentó.

Sobre la muestra comercial, apenas concluyó el Prado de 2020 ya muchos expositores confirmaron su asistencia para 2021, de modo de asegurarse su espacio en el sitio que querían y a un precio bonificado. Luego se fue completando la comercialización y, a esta altura, “tenemos la exposición muy bien vendida, fuimos buscando trajes a medida para cada expositor, hubo mucha gente que hizo un gran esfuerzo para estar aunque comercialmente no tienen un retorno porque no venden productos, pero están porque comprendieron que es muy importante más allá de las ventas; hoy podemos decir que no hay espacios disponibles”, resaltó.

También habrá una asistencia mayor de embajadas y cámaras de comercio, con presencias tradicionales y otras nuevas: España, Brasil, Italia, Estados Unidos, Israel y Reino Unido, con varios de esos pabellones frente al ruedo.

Juan Samuelle

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la ARU.

Tema clave: Plaza Prado

Durante el día no habrá espectáculos artísticos. En el caso de Plaza Prado, la organización entiende que debe haber, para un mejor desarrollo de la muestra, una manera de contener a la juventud que andará en la vuelta, que “es mucha”.

“En 2020 la situación y la actitud de esa juventud hizo que pudieramos despejar la exposición de buena manera y que desde la hora 23 ya no quedara nadie en el predio. Este año es la situación cambió. La génesis de Plaza Prado es que terminada la actividad de la exposición la gente que está en el predio pueda reunirse en un punto a divertirse y que luego se retire. Al día de hoy Plaza Prado no está habilitada y si no se habilita será un tema complejo, para nosotros que tendremos que despejar a la gente de la exposición llegada la noche, pero también lo será de puertas para afuera y ese tema no sé quién lo va a resolver”, reflexionó.

A pocos días ya del inicio de la muestra, en la Oficina de Exposiciones ajustan detalles del programa de calificaciones, conferencias, remates y otras actividades, lo que día a día se actualiza en el sitio expoprado.com.

Las frases

Produciendo país

A cielo abierto

El evento que mueve el país

El Prado de los 150 años de la Asociación Rural del Uruguay

Entre todos nos cuidamos

Frases distintivas de la 116ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial

Las cifras

150 Durante 2021 la ARU celebra 150 años de su fundación, que sucedió en 1871. Los actos conmemorativos centrales se van a realizar el domingo 3 de octubre. Durante la Expo Prado habrá actividades relacionadas con el aniversario, por ejemplo en el acto inaugural –viernes 10 al mediodía–, también en el acto de clausura –sábado 18 en la mañana–, y se presentará un sello postal elaborado en conjunto con la Administración Nacional de Correos, que estará a la venta. En tanto, se trabaja en un libro que resume los 150 años, habrá un vino conmemorativo y hasta una carrera en el Hipódromo de Maroñas.

2 La Expo Prado 2021 marcará un doble debut. Será la primera que se desarrollará con Gonzalo Valdés Requena como presidente de la entidad anfitriona y, a la vez, la primera en la que el ministro del sector es Fernando Mattos. Ambos expondrán su primer discurso ejerciendo esas responsabilidades desde el Palco Oficial el sábado 18. Mattos ya lo hizo en dos oportunidades, pero cuando era presidente de la ARU, en 2005 y en 2006.

2 Luis Lacalle Pou, presidente de la República, considerando que tiene previsto un viaje al exterior sobre fines de la segunda semana de la Expo Prado anunció al menos dos visitas: el viernes 10 para participar en una actividad de la Confederación de Cámaras Empresariales y el miércoles 15 para reunirse con las autoridades de la ARU y visitar el ruedo, donde hará entrega de algunos premios.

650 Unos 650 expositores en el sector comercial se estima habrá en la edición de 2021 de la Expo Prado.