El colono que sueña con armar su cabaña ovina y ya sufrió tres ataques de perros: 44 lanares muertos y 37 heridos

Maicol Rodríguez es productor de ovinos y junto a su familia tiene un sueño: armar su propia cabaña en un predio del Instituto Nacional de Colonización (INC) en el que viven hace un año y medio, en Cerro Largo. Pero este proyecto, en el que tanto ha trabajado junto a su esposa y su hijo, se ha visto entorpecido por los ataques de perros que ha sufrido su majada.

En los últimos meses se dieron tres episodios similares: perros del pueblo entraron al campo y mataron, en esas tres ocasiones, 44 animales y dejaron heridos a otros 37.

En el primero de esos ataques murieron tres carneros puros. Luego el productor volvió a comprar ejemplares, con el esfuerzo económico adicional correspondiente, y en el segundo ataque otros perros los mataron, así como a varias ovejas de pedigrí.

“Lamentablemente no sé qué va a pasar con la cabañita, porque los nervios que hemos pasado son horribles. Hemos luchado para empezar y nos han pegado fuerte en el sueño que tenemos de la cabaña y de trabajar de la carne”, comentó a El Observador el productor, que maneja genética Corriedale y cruza de Corriedale y Texel.

El campo está en la ruta 26, cerca de Ramón Trigo (Cerro Largo) y parte del predio queda muy cerca de la zona poblada, es por eso que Maicol, quien no tiene armas, no quiere defender a su majada de esa manera, “porque cerca del pueblo uno no puede andar a los balazos, es muy complicado el tema”, contó.

Maicol Rodríguez

En tres ataques de perros murieron 44 ovinos.

No pueden dormir

El sábado pasado varias ovejas, algunas con corderos y otras por parir, y varios carneros, murieron por las mordidas de perros, otras quedaron “desechas”. Los corderos murieron casi todos. Y es probable que los animales que quedaron heridos mueran con el correr de los días, por las mordidas y las infecciones que se generan, lamentó.

“La situación es horrible y nos ha afectado psicológicamente, porque no podemos dormir, grita un tero tero de noche y nos levantamos todos con linternas, es espantoso”, expresó.

Esperan respuesta

En el primer ataque no se logró saber quiénes eran los tenedores responsables de los perros que mataron los ovinos, si los tenían; en el segundo ataque –que sucedió 20 días atrás– sí se logró identificar a los dueños y la denuncia se hizo. Ahora Maicol espera la respuesta de la Fiscalía sobre el caso.

En este último ataque nuevamente no se pudo identificar quiénes eran los responsables de esos canes, lo que al productor le genera una gran preocupación.

La sensación de inseguridad que siente ha crecido, “es horrible”, dijo.

Al principio encerraban a las ovejas en la noche, pero ahora los ataques también se han dado durante el día, en la mañana, al mediodía o cuando hay cerrazón. Han intentado poniendo cercas eléctricas y cambiando a los ovinos de potreros, pero no han encontrado aún una solución al problema.

Maicol Rodríguez

Los ataques de perros se dieron en un predio cercano a Ramón Trigo, en Cerro Largo.

Lucharán hasta el final

Además de nerviosismo, este productor y su familia sienten impotencia porque han visto su trabajo atacado. “Si me matan cinco ovejas al año se puede hablar de trabajar en un proyecto, pero el problema es que parece que lo hacen de gusto, me matan los carneros y un carnero sale US$ 400 y es horrible”, expresó.

Igualmente, destacó el accionar de la Policía, que en todos los casos en los que ha denunciado se han presentado, “pero como que no pueden hacer mucho”, y ahora espera una solución, porque debe estar todo el día con la puerta abierta cuidando el predio.

“Las ovejas quedaron desechas, sin ubres, los carneros sin el lomo arriba y los corderos con los corazoncitos para afuera, es espantoso", graficó.

"Para nosotros que vivimos de esto y nos gusta y queremos seguir en esto de la oveja es algo que nos tiene locos. La vamos a luchar hasta el final, pero están bravos los perros, te descontrolan todo”, concluyó.

Maicol Rodríguez

Algunos carneros quedaron gravemente heridos.