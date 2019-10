Woodlands llegará entonado a los playoffs

Se disputó el domingo la 17ª y penúltima etapa del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped donde quedaron perfilados cuáles serán los cruces de los playoffs.

Woodlands, que venía de empatarle de atrás a Yacht 2-2, le ganó a Náutico 2-0 con goles de Valentina Castagnet y Agustina Orsi.

Ese triunfo obliga a Old Ivy a ganarle el domingo a Old Girls para evitar el octavo puesto y ser rival de Carrasco Polo, numero 1 que tuvo fecha libre.

"Estos dos resultado son muy importantes para nosotras ya que nos pueden dejar séptimas de cara a los playoffs. Si bien no dependemos de nosotras, el panorama viene bien. Haber jugado contra Yacht y empatar a pesar de la falta de Coti (Constanza Barrandeguy) nos demuestra que podemos hacerle partido a Yacht", dijo Josefina Castelo de Woodlands.

"Si bien tenemos altibajos, nuevo entrenador y estamos adaptándonos a un proceso nuevo tenemos tremendo equipo y estos dos últimos triunfos nos hacen entrar muy bien a los playoffs. Con confianza y la garra que nos caracteriza le vamos a hacer partido al equipo que venga", agregó la volante central del equipo de Diego Pérez.

Yacht no aseguró el segundo puesto porque perdió 2-1 con Old Girls que se impuso con goles de María Arancibia y Mercedes Coates contra uno de Sabrina Garaza.

Old Christians y Old Sampa ganaron y dejaron pendiente para la última fecha la definición del tercer puesto (incluso alguno puede alcanzar a Yacht en el segundo).

Old Christians goleó 5-0 a Biguá con dobletes de Paula Carvalho y Manuela Neme, y uno de Victoria Barbero.

Old Sampa venció a Old Ivy 2-0 con anotaciones de Magdalena Gómez y Lucía Lamberti.

Próxima fecha (18ª, última)

Old Girls-Old Ivy

Carrasco Polo-Náutico

Old Sampa-Old Christians

Yacht-Biguá

Libre: Woodlands

Posiciones

Carrasco Polo: 40 (15 partidos jugados)

Yacht: 29 (14 partidos jugados)

Old Christians: 28 (15 partidos jugados)

Old Sampa: 26 (15 partidos jugados)

Old Girls: 22 (15 partidos jugados)

Náutico: 19 (15 partidos jugados)

Woodlands: 15 (16 partidos jugados)

Old Ivy: 13 (15 partidos jugados)

Biguá: 2 (15 partidos jugados)

Goleadoras

1- Sofía Mora (Carrasco Polo) 14

2- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 13

3- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

4- Manuela Vidal (Náutico), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

5- Belén Barreiro (Old Ivy), Magdalena Gómez, Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

Gran gira de Náutico en Chile

Náutico encaró el partido con Woodlands con un equipo alternativo porque se fue a Chile, invitado por Universidad Católica, a disputar un torneo amistoso internacional.

En mayores perdió 4-1 con River Plate (donde jugó la uruguaya Georgina Petrik), 3-0 con Prince of Walls y dos veces con Universidad Católica (2-1 y 4-0). Los goles del equipo de Matías Pereiro fueron de Camila Cebreiros y Josefina Olaso.

En sub 16, el equipo terminó segundo. Perdió 4-1 con River Plate, le ganó 3-2 a Prince of Walls, 6-1 a Universidad Católica y empató 2-2 con River (goles de Carolina Curcio y Lupe Curutchague) en la final perdiendo por penales. Betina Ribeiro jugó un gran torneo.