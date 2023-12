Xabier Lasarte, experiodista de Canal 12, reconocido por su trayectoria periodística

El histórico periodista de Canal 12, Xabier Lasarte, quien se jubiló el pasado diciembre luego de 32 años fue reconocido por su trayectoria en un evento realizado días atrás.

En diálogo con El Observador Lasarte repasó su carrera y también reflexionó sobre la decisión de retirarse de la pantalla.

"En el Canal 12, (estuve) 32 años, pero tuve 47 años en la profesión, y me deja lo que vos ya estás viendo: cantidad de amigos, cantidad de personas que se han hermanado. Tantos años, relaciones, vínculos, gente queridísima que por suerte no te olvida y que por suerte uno piensa... Bueno, no sé si habrá sido poco, mucho, pero algo les dejé", afirmó.

"Algunas semillitas hemos plantado. A veces te piden, no sé, un consejo, una sugerencia, un comentario, porque quieren abrirse paso en la profesión periodística y uno se siente halagado. Que te pregunten, que capaz uno piensa que hacía notas y nada más, o algún móvil, algunos comentarios, alguna cobertura y que te tengan esa consideración, la verdad me llena de orgullo y mucha satisfacción", contó.

En esta nueva etapa de la vida Lasarte reflexionó sobre un posible rol como profesor o como coordinador de grupos de trabajo: "No necesariamente en una cuestión organizada y desde el punto de vista formal. Pero sí me veo, como me ha pasado en alguna oportunidad, que me invitaron a un par de liceos a dar charlas, preguntarme cuáles son las principales características de la profesión periodística, gente con la que uno se relacionó, los viajes que uno ha podido hacer. Yo me veo en ese y en otros tantos roles. Uno se siente en una profesión donde a pesar de todas esas tecnologías y a pesar de todos los componentes, el factor humano sigue siendo decisivo. A veces te preguntan; tal cobertura como la encaraste, y eso no te lo enseña ni la tecnología, y mira que yo soy hincha de la tecnología, en mi familia, sobre todo la gente menor, la ha incorporado a su vida diaria. Pero realmente pienso que es una hermosa profesión, en el sentido de que el factor humano, todavía continúa estando vigente. Eso yo creo que lo más importante".

Sobre el momento de su vida, donde decidió retirarse y en relación a Canal 12, Lasarte puntualizó: "A mí me gustó mucho hacerlo (en relación a su retiro). Me pidieron después que me retiré, alguna colaboración, para grabar algunos audios, algunas cosas, ya no aprovechando la presencia en cámara, pero sí por ejemplo, para dar una mano en ese aspecto. Me ha tocado ser maestro de ceremonia en alguna oportunidad también, aprovechando un poco el rodaje que uno tiene. Y además la decisión fue de común acuerdo. Es más, en alguna oportunidad me dijeron que lo pensara un poquitito más, a ver si podía tirar un año más, como se dice comúnmente. Y yo lo pensé, y después dije no. Lo voy a hacer ahora, que ahora es el momento. Porque además hay una coyuntura, ya estamos transitando la campaña política, ya se viene, es inminente. Y ahí hubiera sido hasta una falta de respeto, decir que sigo incorporado a la empresa y después no trabajar en la campaña. Las campañas son muy duras, son muy laboriosas. Si tiene que ser un corte a secas, lo que sea, de aquí hasta que la vida nos lo vaya mandatando. Pero yo, ya cuando tomé la decisión, estaba seguro de que no iba a retroceder. Llevo casi un año, todavía no me arrepentí".