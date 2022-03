Xavi criticó el juego de Araujo después de sacarlo a los 45' del último partido

El técnico de Barcelona, Xavi Hernández, brindó este sábado una conferencia de prensa previo al partido del domingo contra Osasuna por la liga española y fue consultado sobre Ronald Araujo.

Xavi reemplazó al uruguayo por Piqué al cabo de los 45 minutos del encuentro del jueves pasado frente a Galatasary por la Europa League, una decisión que llamó la atención, si bien después se supo que Araujo tenía una molestia en la zona de isquiotibiales.

Este sábado el entrenador azulgrana fue consultado si se planteó que el zaguero uruguayo tuviera una charla con Mascherano o con Puyol, para mejorar su salida con el balón: "No me lo he planteado, desde dentro le podemos ayudar", comentó el técnico.

EFE

Xavi en conferencia de prensa

Reiteró que "es el futbolista que más ha mejorado desde que llegamos, sin balón ya era uno de los mejores del mundo, pero con balón ha mejorado mucho, ahora divide, hace desplazamientos largos", pero subrayó: "No siempre encuentra la mejor solución, porque es algo que no lo había entrenado y además no es de la casa. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros".

Araujo acumula cuatro tarjetas amarillas en la liga española y si recibe otra será suspendido. Este domingo Barcelona enfrenta a Osasuna y el siguiente a Real Madrid, por lo que Xavi fue consultado si lo iba a tener en cuenta este fin de semana: "Decidiremos, elijo los centrales según el perfil de ellos y de los rivales. Depende muchas veces de cómo queremos atacar y de la salida del balón. Lo bueno es que tenemos cuatro centrales de garantía".

Al mismo tiempo, representantes del jugador uruguayo negocian la renovación del contrato con dirigentes del Barcelona.