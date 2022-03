Barcelona busca otra fórmula para renovarle el contrato a Ronald Araújo, luego de que ya se rechazó una

Ronald Araújo continúa jugando en buen nivel en Barcelona mientras las tratativas para renovarle el contrato, continúan a buen ritmo.

Es que el equipo catalán no quiere quedarse sin uno de sus principales jugadores de la defensa de la actualidad, quien tiene ofertas para dejar el club de otros clubes importantes de Europa.

El técnico Xavi Hernández, conocedor como muy pocos de lo que es la interna del club, indicó en estos días: "No me había planteado que hablase con Mascherano o Puyol. Le podemos ayudar mucho desde aquí. Desde que hemos llegado, es el jugador que más ha mejorado, sobre todo con pelota. No ha pasado por las categorías inferiores y es lo que más le cuesta, pero se está atreviendo y mejorando. Está dividiendo muy bien".

En ese contexto, tanto Xavi como los directivos, quieren que el uruguayo, quien llegó con 19 años al club, permanezca en la institución blaugrana.

El contrato de Ronald Araújo termina el año que viene, pero ya hay ofertas que llegan desde clubes europeos y Barcelona no quiere darse el lujo de perderlo. Por eso, busca la renovación cuanto antes.

EFE/L. Rico

Araújo es un puntal en la defensa y Xavi quiere que mejore en la entrega de la pelota

La primera oferta de € 3 millones fue rechazada por el jugador y su representante.

Según señala el diario Sport, en el caso del zaguero uruguayo, se intentará llegar a un acuerdo en la última semana de mes, tras el clásico contra Real Madrid y en el parate de selecciones, tratar de llegar a los números que dejen conformes a ambas partes.

Araújo pretende un salario que sea igual al de los otros futbolistas jóvenes como él que defienden a Barcalona como Pedri y Ansu Fati, quienes renovaron recientemente.

El uruguayo entiende que su papel en el equipo es el mismo que el de sus otros compañeros.

"Con la presión de Manchester United sobre el jugador, el Barça se verá, irremediablemente, a mejorar su oferta de renovación, dado que sería más caro encontrar un central como Ronald en el mercado", expresa el diario Sport.