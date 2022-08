"Yo no soy seguidista": Orsi evitó respaldar a CFK pero dijo que en Argentina "la Justicia está politizada"

El intendente Yamandú Orsi evitó respaldar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ante el pedido de condena por presunta corrupción, pero afirmó que la Justicia de ese país "se politizó". Consultado este jueves en un comité de base sobre General Flores, el jerarca del MPP sostuvo que toda la situación "es un disparate. "Tenés muy entreverada a la Justicia con lo que pasa en la política", dijo.

El fiscal federal Diego Luciani pidió la semana pasada una sentencia de 12 años de prisión para la líder kirchnerista en el marco de la Causa Vialidad, que pone la lupa sobre 51 obras adjudicadas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, en las que denuncia sobreprecios, maniobras corruptas y una asociación para delinquir. Siete legisladores del FA denunciaron una "persecución mediática y judicial" a través de una declaración de la Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y en el mismo sentido se pronunció el Partido Comunista uruguayo.

Ante la pregunta de si comparte lo expresado por esa dirigencia, Orsi contestó: "Es de ida y vuelta, es para todos lados. Ahí la Justicia se politizó. Para hacer un análisis está difícil ser objetivo. Tenés dos bandos pero que atraviesan al Poder Judicial, entonces está difícil ver la realidad. Después que pasa eso tenés un dilema en clave republicano, con la separación de poderes, sostuvo.

Consultado sobre si corresponde respaldar a Cristina Fernández en este caso, señaló: "Comparto que haya que respaldar y que haya que criticarla. Cómo no. Hay que respaldar y darle palo, como todo en política. Ahora, que se utilicen las instituciones judiciales para un lado o para el otro, me da miedo", planteó.

Ante la repregunta de si apoya personalmente en esta causa a la vicepresidenta de Argentina, Orsi contestó: "Yo no soy seguidista, y es muy difícil que respalde a una persona 100%. En algunas cosas debe tener razón, y en otras no. No tengo idea. Pero esto está contaminado desde hace años. Sale un fiscal y habla, después otro que apareció muerto. Yo prefiero blindarme acá, que no nos pase lo que pasó en Brasil con Sergio Moro", afirmó.

El intendente de Canelones se juntó en diciembre del año pasado con el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien busca construir un vínculo, con el expresidente José Mujica (histórico del MPP) como nexo.

"Preocupa más la pulga que el elefante"

Consultado sobre si el Frente Amplio se apuró a la hora de respaldar al senador Charles Carrera (MPP) –que cuando era director de secretaría del Ministerio del Interior actuó de forma discrecional con un civil ofreciéndole auxilio en el Hospital Policial luego de quedar paralítico en un incidente del que participaron policías– Yamandú Orsi contestó que "para nada". "Desde el punto de vista personal y humano lo conozco y sé por qué hace las cosas. Cómo no lo voy a respaldar", reafirmó.

Ante la repregunta de que aparecen presuntas irregularidades, el intendente de Canelones reconoció: "Y capaz que sí. Ahora, lo tengo clarísimo, sé cuál es su voluntad y por qué lo hizo. Tendrá sus consecuencias, pero que un Ministerio del Interior salga a denunciar para resarcirse de plata cuando le matan siete personas por día, es porque la pulga preocupa más que el elefante".

La cúpula del Ministerio del Interior compareció ante la Comisión de Seguridad del Senado a comienzos de la semana y presentó nuevos indicios en el caso que se remonta a una bala perdida en La Paloma en 2012. Desde la cartera estimaron que el daño al Estado originado en el accionar de Carrera ronda los US$ 260 mil y anunció que intentará recuperarlos a través de una demanda civil contra el actual senador frenteamplista.