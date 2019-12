Zidane: "Valverde tiene sitio para muchos años en Real Madrid"

El director técnico de Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, habló muy bien del desempeño del uruguayo Federico Valverde en la victoria de este sábado ante Espanyol por 2-0 que los mantiene en la punta de la Liga Española.

Según los medios españoles, el uruguayo fue la figura de la cancha y Zizou, una vez más, volvió a hablar muy bien de su desempeño.

En la conferencia de prensa post partido, le realizaron la siguiente pregunta al técnico de Real Madrid:

- ¿Le sigue sorprendiendo Valverde? ¿Considera que ha llegado para quedarse?

- "Sí, Fede tiene sitio para muchos años aquí porque lo está demostrando, es un jugador importante, como todos. Es muy joven, a la hora de jugar no le cuesta con el balón y sin balón. Y cuando juega lo hace bien. Ahora, somos muchos. En el medio Isco no ha jugado hoy por ejemplo, Modric un poco menos…. A mí me gusta que todos estén listos, metidos. Por ejemplo hoy ha pasado otra vez. Esto es muy largo, vamos a tener muchos partidos y siempre cada tres días hay que hacerlo bien", fue la respuesta del entrenador.