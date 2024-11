Celeste Santana, de Nacional, la rompió en el Sudamericano sub 20 de fútbol sala femenino donde Uruguay fue cuarto

Uruguay debutó ganándole 5-3 a Perú con tres goles de Celeste Santana y uno de Tais Amaro y Ailín Silvera.

Estos fueron los tres goles de Santana contra Perú:

Gol 4 de Celeste Santana, Uruguay selección sub 20 fútbol sala femenino

Gol 5 de Celeste Santana, Uruguay selección sub 20 fútbol sala femenino

Gol 6 de Celeste Santana, Uruguay selección sub 20 fútbol sala femenino

Posteriormente, Uruguay perdió 4-1 con Argentina anotando Faustina Del Sur.

Contra el local Paraguay se empató 2-2 con un golazo de Santana y otro de Valentina Márquez.

Mirá el gol de la goleadora uruguaya:

Gol 3 de Celeste Santana, Uruguay selección sub 20 fútbol sala femenino

A Venezuela se le ganó 2-0 con doblete de la número 5 celeste, Celeste:

Gol 2 de Celeste Santana, Uruguay selección sub 20 fútbol sala femenino

Uruguay avanzó segundo a semifinales y se chocó con Brasil, ganador de las tres anteriores ediciones del sub 20 femenino pero que en esta ocasión perdió el título en penales contra Colombia. Las celestes perdieron 5-0.

En el tercer puesto se volvieron a ver las caras con Argentina con el desenlace relatado por Sequeira. Se ganaba 1-0 y sobre el final se perdió el bronce al caer 3-1.

Uruguay ya había sido cuarto en Paraguay 2016, fue tercero en Chile 2018 mientras que en 2022 venía de quedar eliminado en fase de grupos.

Celeste Santana y su "orgullo" por los goles y vestir la celeste

"Es un orgullo inmenso, cualquier niña o niño sueña con jugar y representar a su país, pero quedar en el cuarto puesto creo que es algo inexplicable; como equipo estamos muy contentas", explicó Santana en diálogo con Referí.

"Quedar como segunda goleadora del torneo es algo increíble, pero también destaco la confianza de las compañeras y del cuerpo técnico", agregó la jugadora de 18 años que llegó a Nacional en el año 2020 con 14 años para jugar al fútbol 11 y que en 2021 lo comenzó a alternar con el fútbol sala. Actualmente combina ambas disciplinas.

"Obviamente que una siempre aspira a lo más alto, quiero seguir aprendiendo para poder crecer, dedicarme a esto y sin dudas que representar al país en la selección mayor", expresó la goleadora.

"Nos falta apoyo, ganas, desarrollo, visibilidad, condiciones, entre muchas otras cosas que en este momento carecemos de ellas. Sin ir muy lejos, creo que el grupo de jugadoras que representó a Uruguay en este Sudamericano, fuimos con muy pocos partidos jugados en todo el año y con solamente tres meses de proceso de selección. Nos enfrentamos a jugadoras que en sus países son profesionales, que se dedican a esto y sin embargo dimos nuestra mejor versión a pesar de todo lo que no tenemos y nos falta. Esto demuestra que hay nivel para competir a la par de selecciones que están desarrolladas, simplemente necesitamos apoyo y condiciones básicas para explotar el potencial que tenemos", analizó Santana haciendo especial énfasis cuando mencionó las palabras "apoyo" y "básicas".

"El torneo a nivel local es terrible"

Sequeira ahondó en las condicionantes del medio: "El torneo a nivel local es terrible: se juega por temas económicos cada tres semanas, cuando se cruzan los equipos de mayores. Es decir que por dos semanas, no hay actividad. Además, lo juegan cuatro equipos porque no hay obligatoriedad de que los equipos tengan femenino sub 20. Peñarol, por ejemplo, no tiene sub 20 y la jugadora de la selección sub 20 que es de Peñarol integra el primer equipo".

Mariana Sequeira, preparadora física de las selecciones de fútbol sala. Foto: @Auffutbolsala Mariana Sequeira Foto: @Auffutbolsala

"Bella Vista no tiene sub 20 porque es un equipo nuevo y la jugadora del plantel también es de Primera. Nacional tiene, al igual que UTU, Old Christians y Racing. Ellas calculan que tuvieron en este torneo de 12 días la misma actividad que tuvieron durante todo el año", contó la profe.

"Hay mucho por crecer. Hay tremendas jugadoras y con ese poco rodaje, esa mala competencia y solo dos meses y medio de preparación como tuvimos, viajaron y les fue muy bien", comentó Sequeira quien se sumó en 2022 para el cuerpo técnico de la sub 20 femenina convocada por el entrenador Pablo Lamanna que fue quien armó dicho cuerpo técnico.

"A nosotros nos contratan por torneo, nos dan dos o tres meses para prepararnos y después se termina el vínculo hasta que nos vuelvan a llamar", agregó quien también ya ejerció de profe en los Juegos Odesur de Asunción 2022 con la selección mayor y el año pasado en la Copa América con las mayores de Uruguay.

El plantel de Uruguay