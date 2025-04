"Nos queda el sabor amargo de que nos perdimos un batacazo histórico": el análisis de Flavio Perchman de Nacional vs Inter, el cambio de "imagen" del equipo y la sorpresa por el cambio de Villalba

“Si bien podemos hablar de algunos errores, me parece que está bueno destacar las cosas positivas. Yo ayer tenía una buena sensación previa y no tenemos que perder de vista que era a priori el rival y el partido más difícil de la serie. Creo que ellos lo demostraron, después de estar con el score tan abajo, y desplegar un arsenal de opciones de ataque que es difícil de ver en equipos normales. Me quedo con el arranque de Nacional furibundo, de los primeros 20 minutos, apretando en toda la cancha, saliendo de contra, teniendo opciones. Yo ayer había dicho que la posesión de pelota iba a estar en el entorno de 70/30 y fue de 72/28, eso era previsible”, señaló.

Perchman también valoró la opción del DT Pablo Peirano de colocar una línea de cinco defensas.

20250422 AME1612. PORTO ALEGRE (BRASIL), 22/04/2025.- Pablo Peirano, entrenador de Nacional, da instrucciones este martes en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Nacional, en el estadio Beira Rio de Porto Alegre (B Pablo Peirano Foto: EFE/ Ricardo Rimoli

“También era previsible que se podía ganar y que la línea de 5 no impedía nada. Eso quedó demostrado una vez más. Es absurdo decir que hay maneras que no se pueden atacar, sino no hubiéramos ido ganando 3-0 y con chances bastante claras”, expresó.

“Por supuesto tuvimos algunos inconvenientes y en algunos nos salvó algún offside y alguna cuestión de VAR”, agregó. “Creo que en el segundo tiempo el tema físico en algunos casos, la venida de ellos, la salida de Villalba, fueron haciendo de que nos fuimos metiendo un poco atrás y nos costó sacar algún contragolpe. La única chance clara que tuvimos fue la de Vargas (…) Fue un partido que si bien lo empatamos, también lo pudimos haber perdido, esa es la realidad. Cuando nos hacen dos goles 6 minutos para llegar al 3-3, fue al minuto 72 más los descuentos, ahí nos paramos un poco mejor y si bien sufrimos en alguna jugada puntual, me parece que fue justo el empate y nos merecíamos traernos algo por lo menos”.

“Anímicamente y en función de cómo está el equipo, en plena levantada en muchos aspectos, me pareció importante. Nos queda el sabor amargo de que con un 0-3 te perdiste una oportunidad histórica de haber metido un batacazo y un golpe en la mesa en el Beira-Río”, sostuvo.

El cambio de Lucas Villalba lo “sorprendió”

Consultado por el cambio de Lucas Villalba, quien era una de las figuras de Nacional, dijo: “Me sorprendió un poco, salvo que hubiera un tema físico”.

20250422 AME1612. PORTO ALEGRE (BRASIL), 22/04/2025.- Julián Millán (d), Luciano Boggio (c) y Jeremia Recoba de Nacional celebran un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Nacional, en el estadio Jeremía Recoba, Luciano Boggio y Julián Millán Foto: EFE/ Ricardo Rimoli

Ante la pregunta de si hubo algún tema físico con el extremo, señaló: “Creo que no”.

Perchman dijo que el ingreso de Eduardo Vargas por Villalba no lo sorprendió, pero pensó que iba a salir otro jugador. “Pensé que iba a entrar por Nico López, que había hecho un gran partido y un gran desgaste (…) Cuando entró Vargas pensé que entraba por Nico López”.

Sobre el resto de los cambios, consideró que fue “difícil”. “Creo que cuando sale Villalba no solo perdimos el arma de contraataque, sino que también quedó desprotegido Ancheta del lado ese. Ancheta para mí había hecho un muy correcto primer tiempo, más allá de algunas jugadas en las que tiene que serenarse adentro del área, lo que pasa que después, al no tener a Villalba, que tuvo un retroceso impresionante y había colaborado mucho defensivamente... El cansancio general, más la salida de Lucas, porque Eduardo entró en otra posición, creo que empezamos a quedar muy descubiertos por el lado derecho. Y ellos por el lado izquierdo no se habían desplegado tanto. Se empezaron a venir por todos lados. Creo que ahí Pablo intento ver cómo frenaba esos avances”.

Las distracciones y el gol de Miramar

“Es raro que nos hacen dos goles por distracciones nuestras”, dijo Perchman sobre las jugadas del segundo y tercer gol de Inter.

“El 3-3 es una jugada que la venimos sufriendo un poco más de lo normal”, agregó y recordó el tanto que recibieron ante Miramar Misiones el pasado fin de semana, también en un tiro de esquina, y otra jugada similar en ese partido.

“A este nivel cualquier distracción o problema te pasa factura”, agregó el vice tricolor.

Perchman valoró algunos aspectos del equipo y del empate. “Me voy a quedar con cosas positivas”, señaló.

20250422 FBL - LIBERTADORES - INTER - NACIONALURU Nacional's Chilean forward #17 Eduardo Vargas gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre Eduardo Vargas Foto: Silvio Ávila / AFP

“Es un punto que era necesario para seguir teniendo posibilidades. Hay una diferencia grande entre ganar y empatar, pero también hay una diferencia grande entre empatar y perder. Nos da otro ánimo para ir a Bahía a conseguir algo y después saber con algo que es lo que más nos cuesta que es jugar en casa, proponer, cuando los equipos se nos plantan más atrás”.

“Hubo varios rendimientos altos”, señaló. “Un saludo para todos los que dicen que Millán es un zaguero normal”, agregó en referencia al zaguero colombiano, quien marcó el primer gol del partido, y que fue cuestionado por periodistas.

“Volvió a jugar un gran partido Boggio”, agregó. “Y la confirmación de que con Villalba estamos con un jugador de nivel internacional, ojalá que podamos disfrutarlo más tiempo”.

20250422 AME1612. PORTO ALEGRE (BRASIL), 22/04/2025.- Alan Patrick (d) de Internacional disputa el balón con Lucas Villalba de Nacional este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Nacional, en el estadio B Lucas Villalba y Alan Patrick Foto: EFE/ Ricardo Rimoli

El vice tricolor también cuestionó las “críticas desmedidas” de los hinchas hacia los laterales Emiliano Ancheta y Gabriel Báez.

Con respecto al período de pases próximos, dijo que por ahora no es momento para hablar del tema.

“Ahora tenemos que jugar estas tres fechas del Campeonato Uruguayo y en el medio ir a Bahía y tratar de traernos algo para ganar los dos partidos en casa y seguir en lo internacional”, comentó.