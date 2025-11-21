Qué ocurre cuando un líder médico deja de ser protagonista: así se vive la transición según los expertos

Medicina Personalizada (MP) organizó un encuentro para todo el personal de salud en el Club de Golf, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre el liderazgo en los equipos asistenciales y los desafíos que enfrentan los profesionales a lo largo de su carrera.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Pekolj , jefe de la Unidad de Trasplante Hepático y cirujano asociado del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien compartió una mirada humanista sobre las etapas naturales del liderazgo y el valor de las transiciones.

Durante su exposición, el Dr. Pekolj planteó una idea central: el liderazgo no es un estado permanente, sino un proceso dinámico que atraviesa fases de aprendizaje, consolidación, protagonismo y, finalmente, legado.

El cirujano señaló que las transiciones exigen flexibilidad y una comprensión madura del propio rol. Subrayó, además, la importancia de asumir con anticipación el cierre de cada etapa, atravesar ese duelo de forma consciente y aprender a disfrutar de un lugar menos protagónico, pero igualmente valioso.

DSC01195

“Hay que ubicarse en los roles que corresponden a cada momento”, dijo, y remarcó que el aporte puede continuar desde espacios como la docencia, la mentoría o el acompañamiento a las nuevas generaciones.

En su enfoque, el “tercer tiempo” de la vida profesional no representa un cierre, sino una oportunidad para reconstruir sentido a través de nuevos proyectos, motivaciones y hobbies, y para planificar una hoja de ruta que permita vivir esta etapa con propósito.

DSC01371

También, el especialista profundizó en la importancia del liderazgo en el ámbito sanitario. “El líder es quien logra influir sobre su entorno para alcanzar un objetivo común. Necesitamos líderes en todo: en un hospital, en un equipo de fútbol, en la conducción de un país”, afirmó.

DSC01219 2

Reflexionó también sobre la importancia de una comunicación efectiva, al señalar que “cuando hay problemas, el primero suele ser la mala comunicación”. En cuanto al rol central de la empatía en la gestión de equipos, destacó que la clave “es ponerse en el lugar del otro. Cuando tenés más de cien personas a cargo, cada día implica escuchar qué le pasa a quien viene a buscarte”.

DSC01206 Dr. Juan Pekolj.

Al ser consultado sobre la formación de los más jóvenes, enfatizó la necesidad de complementar las habilidades técnicas con habilidades blandas como la comunicación, la gestión y el manejo de situaciones complejas.

Hoy se sabe que no todos van a ser líderes, y está bien. El liderazgo tiene dos partes: el líder y los seguidores. Un líder sin seguidores no llega a la esquina Hoy se sabe que no todos van a ser líderes, y está bien. El liderazgo tiene dos partes: el líder y los seguidores. Un líder sin seguidores no llega a la esquina

El encuentro finalizó con una instancia de preguntas del público, durante la cual los profesionales compartieron experiencias personales y reflexiones sobre sus propios procesos de liderazgo y transición.

DSC01447

Con ello, MP buscó promover un espacio de conversación profunda sobre el desafío de liderar en salud y, al mismo tiempo, sobre el desafío de dejar de liderar, un tema tan universal como poco abordado en la práctica médica.