Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay: convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día sábado 6 de setiembre en el Hotel Crystal Palace (Salón Crystal), en la calle Av.18 de Julio 1210 entre las calles Carlos Quijano y Zelmar Michelini, en la ciudad de Montevideo.
La primer convocatoria es a las 9:00 horas.
La segunda convocatoria es a las 9.30 horas.
La Asamblea tiene el siguiente Orden del día:
Solicitamos confirmación de participación, vía mail: [email protected] antes del 03/09/2025.