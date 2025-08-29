Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Sábado:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay: convocatoria a Asamblea General Ordinaria

29 de agosto 2025 - 5:00hs
original_circuloBSE-01

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día sábado 6 de setiembre en el Hotel Crystal Palace (Salón Crystal), en la calle Av.18 de Julio 1210 entre las calles Carlos Quijano y Zelmar Michelini, en la ciudad de Montevideo.

La primer convocatoria es a las 9:00 horas.

La segunda convocatoria es a las 9.30 horas.

La Asamblea tiene el siguiente Orden del día:

  1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
  2. Informe de tesorería.
  3. Memoria anual.
  4. Ajuste en medición de objetivos en el pago de productividad. Sistema a aplicar.
  5. Nuevo formato de detalle de comisiones.
  6. Sistema CRM del Banco de Seguros del Estado para las Agencias.
  7. La importancia de vender seguros de Vida para alcanzar objetivos.
  8. Designación de la Comisión Electoral.
  9. Planteos de los Asociados.

Solicitamos confirmación de participación, vía mail: [email protected] antes del 03/09/2025.

Temas:

Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay Uruguay convocatoria Asamblea General

Seguí leyendo

Las más leídas

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás
TARIFAS PÚBLICAS

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás

Stand del Grupo Larrarte. (Archivo)
CRÓNICA

Cuentas bancarias a su nombre y un viaje al exterior: la evidencia que recabó la Fiscalía en contra de Marcos Ledesma, la pareja de Jairo Larrarte

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar