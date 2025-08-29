Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay: convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día sábado 6 de setiembre en el Hotel Crystal Palace (Salón Crystal), en la calle Av.18 de Julio 1210 entre las calles Carlos Quijano y Zelmar Michelini, en la ciudad de Montevideo.