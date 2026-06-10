Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima C.U.T.C.S.A.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 16.060, se convoca a los/las Sres./as. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día viernes 26 de junio de 2026, a la hora 18:00 en primer llamado y a la hora 19:00 en segundo llamado, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU (Av. Dra. María Luisa Saldún de Rodríguez 2037 esq. Bolivia)

Orden del Día:

Designación de Secretario que asista a la Presidencia (Ley 16.060, art. 353).

Consideración de Memoria, Balance, Informes de la Comisión Fiscal y Sindico, del Consejo Administrador y Comisión Fiscal del Fondo de Reposición y Amortización, de la Comisión Administradora y de la Comisión Fiscal del Fondo Complementario de Retiro de los Sres. Propietarios, para el Ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.

Designación de Síndico titular y sus suplentes para el período 2026/2029.

Designación de cinco Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

NOTA:

Se previene a los/las Sres./as. Accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea deberán estar inscriptos en el Libro de Registro de Accionistas Nominativos de Cutcsa, como mínimo con veinte días de antelación.

Conforme a lo establecido en el art. 35 de los Estatutos Sociales, de realizarse la Asamblea en el segundo llamado (hora 19:00) las resoluciones que se tomen sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día, serán válidas cualesquiera sea el número de accionistas que concurra.

Se encuentra a disposición de los/las Sres./as. Accionistas en la Contaduría de la Sociedad, la documentación a que refiere el art. 83 de los Estatutos Sociales.