Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / Concurso

Concurso de precios N.º 549/26: Apertura Electrónica

Apertura Electrónica

29 de mayo de 2026 8:17 hs
1780053385172-1774440602443-1773860221030-1773691666608-1772654562729-1770899367527-1769171092218-latu-logo

CONCURSO DE PRECIOS N.º 549/26

APERTURA ELECTRÓNICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para la adquisición de Servidores HPE Synergy y Discos HPE Alletra para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 12 de junio del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 05/06/2026
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 12/06/26 HORA: 15:15

Las más leídas

Guerra y combustibles: nuevas cifras proyectan subas de $ 5 en naftas y más de $ 12 en gasoil para junio

"Está ajustado al Código de Ética": Jorge Díaz dijo que Yamandú Orsi compró la camioneta con descuento cuando no era funcionario público

Fichaje de último minuto en Canal 4 para el Mundial 2026: un histórico se integra al equipo de periodistas

Horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles, el sindicato de Ancap ratificó el paro de 24 horas desde este viernes

Temas:

Concurso precios

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar