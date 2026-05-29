Concurso de precios N.º 549/26: Apertura Electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para la adquisición de Servidores HPE Synergy y Discos HPE Alletra para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 12 de junio del 2026 a las 15:30 horas.