Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales – IMPO: Licitación Abreviada N° 01/2026

DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO
OBJETO: Suministro, instalación y mantenimiento de pantalla para vía pública – Display de LEDs Exterior de alta calidad.
ACTO DE APERTURA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 13:00, según Pliego Particular.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 12:00, según Pliego Particular.