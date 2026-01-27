Dólar
Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales – IMPO: Licitación Abreviada N° 01/2026

Licitación Abreviada N° 01/2026

27 de enero 2026 - 5:00hs
DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO

LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2026

OBJETO: Suministro, instalación y mantenimiento de pantalla para vía pública – Display de LEDs Exterior de alta calidad.

ACTO DE APERTURA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 13:00, según Pliego Particular.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 12:00, según Pliego Particular.

