Etcheverry remata judicialmente dos terrenos en Sauce de Portezuelo, sin base y en pesos

El rematador Gabriel Etcheverry realizará un remate judicial sin base y en pesos de dos terrenos ubicados en la localidad de Sauce de Portezuelo, departamento de Maldonado. La subasta tendrá lugar el jueves 12 de febrero de 2026 , en la ciudad de Pan de Azúcar, en las puertas del Juzgado.

Se trata de dos muy buenos terrenos que se rematan por separado , ambos con ubicación estratégica dentro de la zona urbana de Sauce de Portezuelo.

El primer padrón , número 16.752 , cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados y se ubica sobre calle José Pedro Varela, casi 9 de Julio .

El segundo padrón , número 11.058 , tiene una superficie de 637 metros cuadrados y se encuentra sobre Avenida 9 de Julio, casi 18 de Julio .

Mapa Solar 11.058

El remate comenzará a partir de las 11:30 horas, realizándose cada lote en forma individual, en las puertas del Juzgado de Pan de Azúcar, ubicado en calle Ituzaingó 568, entre Félix de Lizarza y Leonardo Olivera.

Las condiciones del remate establecen una seña del 30%, más comisión e impuestos del 3,66%, todo en pesos uruguayos.

Por informes, los interesados pueden comunicarse con el rematador al 099 279 772 o ingresar al sitio web www.rematadoretcheverry.com.