/ Remates y Legales / COMUNICADO

Etcheverry remata judicialmente dos terrenos en Sauce de Portezuelo, sin base y en pesos

Dos terrenos en Sauce de Portezuelo serán rematados judicialmente sin base y en pesos el 12 de febrero en Pan de Azúcar, con ubicaciones estratégicas dentro de la zona urbana

10 de febrero 2026 - 10:12hs
Foto Terreno cartel

El rematador Gabriel Etcheverry realizará un remate judicial sin base y en pesos de dos terrenos ubicados en la localidad de Sauce de Portezuelo, departamento de Maldonado. La subasta tendrá lugar el jueves 12 de febrero de 2026, en la ciudad de Pan de Azúcar, en las puertas del Juzgado.

Se trata de dos muy buenos terrenos que se rematan por separado, ambos con ubicación estratégica dentro de la zona urbana de Sauce de Portezuelo.

El primer padrón, número 16.752, cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados y se ubica sobre calle José Pedro Varela, casi 9 de Julio.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 07.04.36

El segundo padrón, número 11.058, tiene una superficie de 637 metros cuadrados y se encuentra sobre Avenida 9 de Julio, casi 18 de Julio.

Mapa Solar 11.058

El remate comenzará a partir de las 11:30 horas, realizándose cada lote en forma individual, en las puertas del Juzgado de Pan de Azúcar, ubicado en calle Ituzaingó 568, entre Félix de Lizarza y Leonardo Olivera.

Las condiciones del remate establecen una seña del 30%, más comisión e impuestos del 3,66%, todo en pesos uruguayos.

Por informes, los interesados pueden comunicarse con el rematador al 099 279 772 o ingresar al sitio web www.rematadoretcheverry.com.

Temas:

Etcheverry Sauce de Portezuelo Pan de Azúcar pesos

