Gabriel Etcheverry remata:

11 de agosto 2025 - 15:00hs
Etcheverri-2

Gabriel Etcheverry remata:

Judicial – Sin Base – en Dólares

Gran oportunidad en PIRIAPOLIS

Muy buen terreno con importantes construcciones, en excelente ubicación comercial:

AVENIDA PIRIA ENTRE SALTA Y TUCUMÁN – Local de la Ex “PANIFICADORA DEL PUERTO”

Cuenta además con 4 viviendas. Padrón 415 / Terreno 500 m2 / Superficie Edificada 534 m2 (según c. catastral).

Se remata: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 - 13:30 horas. En “LA CASA ROSADA” Dodera 869 - entre Florida e Ituzaingó - Ciudad de Maldonado.

Com. e IVA 3,66%. Antec. Jgdo. Ltdo. 6to Turno Maldonado. IUE 290-325/2019

INFORMES CEL. 099 279772 www.rematadores.com

Marcha de maestros. (Archivo)

Maestros paran en escuelas públicas este lunes en Montevideo tras agresión a una directora: tampoco habrá clases el martes por paro del PIT-CNT

La vicepresidenta Carolina Cosse en el Senado. Archivo
LA AMPLIA

Referentes de Carolina Cosse se alejan de la vicepresidenta y su sector discute su futuro

Pablo Fabregat
ENTREVISTA

Pablo Fabregat: "Soy figura en Canal 12 y un portero de un banco gana más que yo"

Murió el niño de dos años que sufrió accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó: esperan informe forense para determinar causa
TRAGEDIA

Murió el niño de dos años que sufrió accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó: esperan informe forense para determinar causa

