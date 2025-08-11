Gabriel Etcheverry remata:
Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25
Gabriel Etcheverry remata:
Judicial – Sin Base – en Dólares
Gran oportunidad en PIRIAPOLIS
Muy buen terreno con importantes construcciones, en excelente ubicación comercial:
AVENIDA PIRIA ENTRE SALTA Y TUCUMÁN – Local de la Ex “PANIFICADORA DEL PUERTO”
Cuenta además con 4 viviendas. Padrón 415 / Terreno 500 m2 / Superficie Edificada 534 m2 (según c. catastral).
Se remata: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 - 13:30 horas. En “LA CASA ROSADA” Dodera 869 - entre Florida e Ituzaingó - Ciudad de Maldonado.
Com. e IVA 3,66%. Antec. Jgdo. Ltdo. 6to Turno Maldonado. IUE 290-325/2019
INFORMES CEL. 099 279772 www.rematadores.com