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Intendencia Departamental de Tacuarembó: Licitación Pública N° 1/2026

Licitación Pública N° 1/2026

9 de junio de 2026 5:00 hs
Int Tacuarembo_Logo

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2026

La Intendencia Departamental de Tacuarembó invita a participar del llamado aLicitación Pública N° 1/2026 “Adquisición de hasta 4 (cuatro) retroexcavadoras combinadas” de acuerdo a lo que se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares.

APERTURA: 1° de julio de 2026 Hora: 14:00´

LUGAR: Oficina de Licitaciones

PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 18 de julio 164, teléfono 4632 4671 interno 290 o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo (Maldonado 1959 – Teléfono 24106368) en días y horarios hábiles al valor de $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil)

Los mismos podrán ser consultados a través de la Página WEB de la I.D.T. www.tacuarembo.gub.uy

CONSULTAS: Por información adicional se podrá consultar en Intendencia Departamental de Tacuarembó por el mail [email protected]. No será de recibo ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.

RECEPCION DE PROPUESTAS: Hasta el día y hora de la apertura. Previo depósito de la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente.

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Intendencia Departamental de Tacuarembó Tacuarembó

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