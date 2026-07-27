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Concurso de precios N.º 544/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

27 de julio de 2026 8:58 hs
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LICITACIÓN PÚBLICA COMODATO N.º 544/26

APERTURA ELECTRÓNICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para Licitación Pública Comodato para la selección de un proveedor para COMODATO DE 2 EQUIPOS PCR A TIEMPO REAL.

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Concurso de precios N.º 552/26: apertura electrónica

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: lunes 31 de agosto de 2026 hora 10:00

  • Fecha Límite de consultas: viernes 21 de agosto de 2026
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: lunes 31 de agosto de 2026 hasta la hora 09:45

Los recaudos serán publicados en la web a partir del día 28/07/2026.

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