LICITACIÓN PÚBLICA COMODATO N.º 544/26
Concurso de precios N.º 544/26: apertura electrónica
Apertura electrónica
Apertura electrónica
LICITACIÓN PÚBLICA COMODATO N.º 544/26
APERTURA ELECTRÓNICA
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para Licitación Pública Comodato para la selección de un proveedor para COMODATO DE 2 EQUIPOS PCR A TIEMPO REAL.
Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: lunes 31 de agosto de 2026 hora 10:00
Los recaudos serán publicados en la web a partir del día 28/07/2026.